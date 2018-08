Las ventanas

Algunos contrastes y reacciones

Es curioso, en las imágenes que veo de Andrés Manuel López Obrador mostrando la constancia de mayoría en la que el Tribunal Electoral declara válida la elección del pasado julio y que lo convierte en presidente electo muestran a un hombre sonriente, se me figura más a un niño que acaba de hacer una travesura que a un guerrero triunfante después de tantos años de contienda. Pero, más allá de percepciones personales, tener ese documento entre las manos, debió ser un sueño largamente acariciado por nuestro futuro presidente.

Por eso, esa sonrisa tímida que muchos interpretan como humilde y otros como de cierta incredulidad, me llama la atención. Cuando algo por lo que uno ha luchado tantos años por fin se hace realidad, merecería brincos de júbilo y una cara de satisfacción que no cabría ni en la foto ni en México entero. Pocas cosas podrían quitarle a AMLO el gusto de salir a presumirle a los medios, a gozar con los aliados y a jactarse frente a los adversarios por finalmente, proclamarse ganador. Esto es tanto como cuando en el futbol americano se eleva la copa Vince Lombardi, en el tenis se besa la Copa de los Mosqueteros o en el futbol se abraza la Copa del Mundo.

Pero, de las pocas cosas que le pudieron aguar la fiesta al presidente electo, llegó algo que ya no se sabe si fue fuego amigo o un refilón de sus adversarios. El escenario nacional se opacó frente al nubarrón que ocasionó la noticia de la maestra más famosa de México. Elba Esther Gordillo le quita las ocho columnas a su amigo y se pone al frente del debate nacional al quedar cancelados sus procesos y ser absuelta de los delitos que la mantuvieron en prisión alrededor de cinco años.

Aquí, hasta el más devoto tiene dudas. ¿Pues qué fue eso? Fue un signo de agradecimiento del presidente electo a la mejor aliada que han tenido los últimos personajes que han llegado a sentarse en la silla presidencial. No se hagan, llevamos dieciocho años viendo como el apoyo de la maestra tiene resultados contundentes para sus pupilos. Vean si no. O, pudo haber sido una revancha para que el prietito en el arroz morenista fuera la que se llevara la atención de propios y extraños.

No nos vamos a hacer los inocentes. Como dijera Ricardo Raphael sin descubrir el hilo negro, la maestra Gordillo estuvo presa por cuestiones políticas, qué novedad. Sin embargo, eximirla de responsabilidades judiciales es un gesto de generosidad muy amplio. Sabemos que la señora hizo de las suyas y que la PGR hizo el flaco favor, una vez más, de integrar un expediente malhecho. Los gastos excesivos, los lujos desorbitantes, las cuentas con varios ceros, las tarjetas de crédito con cantidades que son difíciles de imaginar en la vida de un mortal de a pie no se pagaron solas. Los recursos salieron de un fideicomiso del SNTE. Y, aunque muchos digan que ese era el arreglo que la señora tenía y que eso no tiene nada de ilegal, nadie podría decir que eso es correcto. No hay que darle muchas vueltas para no acabar mareados. ¿Y los impuestos que dejó de pagar?

Todas estas interrogantes le llenaron de nubes oscuras la fiesta al tabasqueño. Incluso, aquellos que le quieren achacar la derrota a Enrique Peña Nieto —y que tienen muy buenos argumentos para sostener su dicho— tendrán que admitir que, si hubieran dejado la liberación para otro día, el festejo del presidente electo hubiera sido mucho más lucidor. Ni modo.

Que Elba Esther Gordillo esté fuera de la cárcel, que haya empacado a toda velocidad y se haya ido con su silencio a otro lado es algo que al pueblo de México le deja perplejo. No creo que haya sido un acto magnánimo de la presente administración ni tampoco lo veo como una aceptación del error ni mucho menos una enmienda a un entuerto. Tampoco creo que AMLO haya pedido que el actual gobierno se hiciera cargo y le quitara el peso de semejante encargo.

Eso no importa. El contraste vivido al ver a un presidente electo mostrar su constancia con una sonrisa enigmática y saber de una mujer que quedó en libertad justo ese día no deja de llamar la atención y de generar suspicacias. ¿O no?