Las Ventanas

Es por la democracia

El pronóstico del clima se acomoda al ánimo nacional, se prevé que el día estará nublado. Saldremos a votar con nubes encima. Quisiéramos que la boleta nos presentara gente sobresaliente por su sabiduría intelectual y por sus credenciales académicas, como el sistema político sugerido por Platón y Aristóteles. Sin embargo, esto es una democracia: un gobierno del pueblo. No es una aristocracia en la que se da el poder a los sobresalientes –aunque muchos se crean que lo es-. Por suerte, tampoco es una monarquía en la que se concede y se concentra el poder en una sola persona.

Más allá de conceptos filosóficos, de esos que se escuchan en las aulas y se discuten en ciertas esferas, quisiéramos que ese gobierno que salimos a elegir este domingo nublado busque la sonrisa de los niños, que podamos ver a nuestras criaturas jugando en las calles y que sus padres se puedan quedar tranquilos en su casa mientras ellos se divierten; jóvenes que recuperen la esperanza de un buen futuro y que tengan dignidad laboral; hombres y mujeres que encuentren una forma honesta de sustento con un sueldo que llegue a tiempo y alcance para tener una vida; viejos que puedan ver una patria compuesta.

Porque una democracia que no busca alquileres que sean accesibles, una canasta básica que se pueda llevar a la mesa, medicinas que se puedan comprar sin tener que empeñar los brazos, educación al alcance de quienes tienen las capacidades y la disposición para sentarse a estudiar, en fin, una democracia sorda sirve de muy poco. Necesitamos elegir un gobierno que sirva y no que se sirva, que aproveche y no se aproveche. Necesitamos funcionarios públicos que se pongan a trabajar en el bienestar de la población y que cuando sea moral no esté moralizando.

Necesitamos una democracia decente. No se trata de pedir que nuestros candidatos sean muñequitos de papel, ni que estén tan blancos como la nieve y tan puros que los veamos caminando sobre las nubes. Se trata de tener personas de carne y hueso, de esas que se equivocan, pero saben reconocerlo y que se ponen a remediarlo. Gente que sepa ensuciarse las manos y que se ponga a trabajar con las miserias. Queremos un gobierno que no se horrorice con la pobreza, que no se achique frente a los retos, que se le salten las lágrimas con la injusticia pero que no tiemble frente a la tentación que causan los cañonazos financieros que le puedan ofrecer.

Sobre todo, es preciso que el gobierno por el que votemos tenga los oídos abiertos y que sepa escuchar. De esos que den menos discursos y más acciones; que tome iniciativa y sea resiliente. Que entienda problemas y sepa plantear soluciones. Ya estamos hartos de estos gobiernos confundidos, que se creen que pertenecen a una aristocracia que fue designado por el dedo del cielo. Ya nos enfadaron estos demócratas que se creen aristócratas y arrugan la nariz frente al pueblo y se les revuelven las tripas cuando ven de frente a la gente a la que antes le suplicaron un voto.

La democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros somos libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo con mecanismos contractuales transparentes. El problema de las sociedades modernas es que para alcanzar el poder político hay que someterse a una competencia. Las formas para ganar el voto se han hecho cada vez más duras, agresivas y destructivas. Se deja de lado la caballerosidad, el debate y el intercambio de ideas y se sustituye por la descalificación, las ocurrencias, las patadas por debajo de la mesa y las guantadas de cara al electorado. También, las traiciones y los arreglos; el ‘chapulineo’ y la conveniencia descarada.

El pronóstico de este domingo se acomoda al ánimo nacional. Queremos votar por los candidatos que nos ayuden a construir un México mejor, que formen un gobierno que ayude a nuestros niños a jugar felices, a nuestros jóvenes a recuperar la ilusión, a los adultos a estar tranquilos y a nuestros viejos a ver que sus sueños se volvieron realidad. ¿Será mucho pedir?

Quisiéramos que la boleta nos presentara mejores opciones. Tenemos que ser sensatos, salir a votar conscientes de que esto es una democracia.

E/MEJZ*