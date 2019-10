Las ventanas

¿Nerviosos?

La marcha con la que los taxistas paralizaron a la Ciudad de México esta semana me lleva a reflexionar en lo poco preparados que estamos para enfrentar la realidad en la que vivimos. Es verdad, la capital de la República no tiene la exclusividad: este tipo de manifestaciones se han repetido en otras ciudades del mundo causando un caos similar. También es verdad que las protestas de los taxistas capitalinos es similar a los de otros oficios que se han visto desplazados por los avances tecnológicos.

Resistirnos al cambio es inútil, sin embargo, es una reacción natural. Cerramos los ojos y apretamos los dientes cuando enfrentamos un impacto. Nos aferramos a lo que era con tanta fuerza y encontramos que esto sirve lo mismo que intentar detener el agua entre los dedos. La obsolescencia hoy se programa y el que no se prepara se queda en el pasado y pierde oportunidades.

La digitalización nos da a los consumidores nuevas formas de aprovechar la competencia, nos presenta opciones y, como nadie está peleado con su dinero, evidentemente que quien compra busca obtener más con menos. Esa es la regla de oro de la economía y así funcionan las cosas. Intentar mover este funcionamiento es pervertir el mercado y contribuir al mercado negro. El suelo habría de ser parejo para todos y si alguien prefiere ‘A’ en vez de ‘B’ será su libre albedrío el que tome la decisión que le resulte más conveniente.

El problema es que el suelo no está tan parejo. Por un lado, las plataformas se brincan muchas contribuciones que debieran estar pagándole al Estado. Por el otro, hay un clientelismo corporativo al que no le conviene dejar de controlar prebendas a cambio de votos y estabilidad. El gremio de los taxistas en este país paga por sus placas y un chofer de taxi tiene que desembolsar una serie de gastos adicionales: cuotas que le permitan ejercer su labor. Mismas que no pagan las plataformas.

A su vez, los conductores que se inscriben a las plataformas tampoco la tienen fácil, padecen una serie de desventajas que se disfrazan de lo contrario. Por ejemplo, no tienen seguridad social ni prestaciones. Ganan si trabajan y si no, no. Los billonarios de este mundo son personas inteligentes que han sabido servir de intermediarios digitales entre quien quiere algo y quien lo puede ofrecer. Ellos son un canal que cosecha utilidades y se obliga poco.

Así están las cosas y no podemos hacernos los sorprendidos. La realidad es que la tecnología avanza rápidamente y mientras nosotros no nos vayamos preparando para el cambio, nos vamos a ir quedando atrás en un mundo que cada vez se entiende menos. Un oficio que entendió el cambio de paradigma fue el de los carteros. Ahora, en vez de entregar cartas, propaganda, estados de cuenta y pagos por hacer, entregan paquetes. No se lamentan por la irrupción del correo electrónico, se ponen las pilas y actualizan la utilidad que le deben a la sociedad.

Los taxistas en muchas partes del país se volvieron arrogantes. Recibían a sus clientes en coches sucios, con la música a todo volumen, con un desarmador en el parabrisas y manejaban como si no les importara salir volando en mil pedazos. Hay muchos conductores de las otras plataformas que manejan igual. Lo mismo que hay taxistas que en su sabiduría me han contado anécdotas maravillosas que luego se transforman en un cuento que publico más tarde o en un ejemplo para mis clases. Hay de todo, como en botica.

Pero, quejarse y paralizar una ciudad no sirve. Sirve prepararse, actualizarse, renovarse y estar listos para el cambio. Eso incluye a las autoridades que deben regular para tener una convivencia pacífica. Y, ellos tampoco están preparados.

