Las ventanas

De fines de semana largos, rifas y temas de importancia

No se trata de darle vuelo a la imaginación ni de fantasear, lo podemos ver. El presidente López Obrador está feliz y encantado de la vida hablando de fines de semana largos, de rifas, cachitos, precio del boletito y días de asueto. Entiendo y queda claro, al presidente López Obrador no le interesa acabar con los días de descanso oficiales, lo que quiere es que no se cambien las fechas y que si el descanso cae en miércoles no se mueva para el lunes.

Puede ser que al señor presidente le confunda eso de descansar el 3 de febrero cuando la Constitución se promulgó el 5 pero, habría que decir que ha sido agradable eso de pegar el día de fiesta con el fin de semana. Sin embargo, a don Andrés Manuel le molesta tener un desfile oficial que luzca desairado porque la gente está trabajando en vez de estar donde tiene que estar. Por supuesto, no son las únicas molestias que tiene el primer mandatario.

Lo del avión presidencial lo trae sumamente fastidiado. Hay que entender. Creo que el tema le resulta tan agradable como pegarse en el dedo chiquito del pie. Son dolores que nomás no se aguantan y desaires que resultan difíciles de lidiar. Mira que andar ofreciendo la aeronave ‘urbi et orbi’ sin que alguien le quiera ayudar a salir del atolladero. En serio, debe ser como traer un sapo atorado en la garganta.

Pero, lo que se ve, no se juzga. Al fin y al cabo, para eso son las mañaneras: para ver al presidente. Y, la verdad sea dicha, cuando aborda los temas la sonrisa se le ilumina y los ojitos le empiezan a bailar. Da la impresión de que, más que hartazgo o agobio, le divierte girar instrucciones para que las cosas que se le ocurran se puedan aterrizar. Por eso, digo –ha de decir-: Si hay que cambiar las leyes, que se cambien. Si hay que salvar escoyos, que se salven. Si el señor presidente quiere sus mítines llenos, que se acaben los fines de semana largos. Si don Andrés Manuel no ha encontrado un buen cliente para el avión, lo rifamos y ya está.

Para todo hay modos. No hay por qué decir que no a todo desde antes. Se trata de decir que sí y buscar la forma de que se pueda. Es tan fácil, si lo puedes imaginar es que lo puedes lograr, ¿así dicen? No interesan los impedimentos legales ni las razones de la iniciativa privada y si el secretario Torruco cree que es importante que el turismo haya dejado un derrama económica mayor a veinticuatro mil millones de dólares en 2019, que se guarde su opinión. Que ni le diga que esa cifra representa un 10.2% más que en 2018, porque no interesa. Se acaban los fines de semana largos si eso no le gusta al señor.

Que ni se le ocurra al secretario de Turismo venir con las nimiedades de que ese ingreso económico generó la creación de doscientos cuarenta y tres mil nuevos empleos directos, con lo cual la planta laboral del sector sobrepasó los cuatro millones plazas laborales que representaron casi un seis por ciento más que hace dos años. No, que no interrumpa al señor presidente con eso que anda muy ocupado viendo diseños para los boletos de la rifa.

Faltaba más, don Andrés Manuel anda atareado en esos temas, no en babosadas de si se sirvió aguachile en la boda de la hija del Chapo, si el sistema de salud tiene o no las reservas necesarias para hacerle frente al Coronavirus o si el saldo de asesinatos en el pasado enero tiene cifras que se aproximan a las de un estado de guerra.

Ya, dejemos ese letargo que los quejumbrosos llaman cuesta de enero. Vamos, vamos, ya estamos en febrero y lo que se necesita es dejar ese discurso monocromático. Para llenarlo de color, hagamos algo divertido y provechoso como sortear un bien que todavía no es de la Nación, pero como si lo fuera, no nos va a parar un tecnicismo. Ya luego averiguamos lo que quiere decir leasing.

Pero, por favor, sean serios. Déjense de andar mandando y reenviando esos chistes tan mordaces y de mal gusto con los que están inundando las redes sociales. Pónganse de modo porque el atole con el dedo resulta más sabroso cuando nos recuerdan que a chillidos de marrano sólo se corresponden oídos de carnicero.