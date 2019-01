Las ventanas

Después del Guadalupe-Reyes

Poco a poco, unos antes y otros después, nos vamos integrando a la cotidianidad de la vida después de la temporada que empezó con el festejo de la Virgen de Guadalupe y terminó el pasado seis de enero. En términos generales, vamos saliendo del entumecimiento de la época decembrina y nos enfrentamos a un ambiente curioso: por un lado hay inquietud y ansiedad y por el otro siguen los niveles de popularidad del ejecutivo. Lo cierto es que, más allá de variables macroeconómicas, hay cierta melancolía en las calles. El ciudadano de a pie, el que nos topamos en el mercado, el que se sienta a tomar un café, el que sale a su labor diaria trae un nudo en la garganta y anda con el ánimo apagado.

Muchos enfrentan la cuesta de enero con deudas en la tarjeta de crédito, otros con el tanque de gasolina de su auto en la reserva, unos repartiendo su curriculum vitae entre sus conocidos, algunos tienen gripa y en general, andan como arrastrando los pies. Lo cierto es que andamos flaqueando en términos de certeza. Nos tranquiliza que le pronóstico del Banco de México que dijo que la cotización del peso frente al dólar cerraría en 20.25 en el mercado interbancario haya sido errónea y que andemos oscilando entre los 19.65 y los 19.32, es decir, nuestra moneda se fortaleció y ahora resulta que ha sido una de las monedas que más se ha apreciado en el mundo. Ocupamos el segundo lugar en fortalecimiento, nos ganó el real brasileño. Pero, nadie se anima a echar las campanas al vuelo.

No en balde dicen por ahí que <el que se quemó la boca hasta al jocoque le sopla>. El arranque del año viene con decisiones que nos invitan a levantar las cejas. El recuerdo de lo que pasó con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México es una sombra que nos nubla el panorama, el desabasto de combustible es un tema que nos pone la piel de gallina y algunas voces nos vaticinan un crecimiento más débil que el año pasado. Hemos escuchado de los despidos masivos que se han dado en el sector público y parte del sector privado.

Esas razones, las que nos pegan a cada uno de los mexicanos en particular, la irritación por no poder hacer las cosas que antes se hacían en forma natural y que hoy cuestan trabajo, como ir a cargar gasolina, pueden estar influyendo la precepción de cada uno de nosotros que padecemos las improvisaciones, la mala gestión, las ocurrencias. No obstante, es importante entender que hay problemas serios en el país y que se están haciendo esfuerzos por resolverlos. Es cierto, las formas llegan a irritar, espacialmente cuando mi movilidad se ve afectada por dar un golpe durísimo al robo de combustible como no se había hecho en administraciones pasadas. Se tomó una decisión riesgosa, se dio un porrazo que tenía como destinatario al crimen organizado y en el camino se presentaron daños colaterales. El abasto se irá reordenando y las cosas volverán a su lugar, nos dicen.

Desde fuera, las cosas se ven con mayor serenidad. En el extranjero se tiene una visión menos apasionada de lo que sucede en México. Hay serenidad más que alarma. Los inversionistas, que suelen ser nerviosos y que reaccionan rápido ante las amenazas, siguen tranquilos apostando por el país. Hay posibilidades favorables, sobre todo si la inversión privada se siente segura para seguir invirtiendo. Tanto es así como para que algunos se lancen a pronosticar un crecimiento superior al 2% anual y una paridad del peso frente al dólar de veinte pesos.

No obstante, veo en las calles que andamos pensativos, volando con el ala rota, preocupados por la situación particular, por lo que nos sucede de puertas para dentro. También, veo que hay mucha fe en que López Obrador que goza de la paciencia y la tolerancia que no han tenido sus antecesores.

Después del Guadalupe-Reyes más que arrastrar los pies, hay que caminar con cuidado, conservar la calma, ser prudentes con nuestras carteras, cuidar nuestro trabajo, administrar bien nuestras cosas, parar el consumo por impulso, meter aire a los pulmones, estar atentos. La mesura nunca sobra.