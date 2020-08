Las ventanas

Nada es para siempre

Cada que renuncia un Secretario de Estado, me pregunto qué fue lo que pasó. Puede ser que haya caído de la gracia de su jefe o que su patrón ya no le caiga bien. Hay veces que la situación es clara, pero en política no todo lo que brilla es oro. El caso es que los movimientos en los círculos del poder siempre reflejan rasgos que son importantes de apreciar. Algunos son enroques para avivar la energía y otros muestran los juegos de fuerza que se dan. La verdad es que todos los presidentes han tenido ajustes en su gabinete y en la 4T los cambios empezaron pronto.

Por ejemplo, fue muy clara la razón para que Josefa González Blanco dejara el cargo después de protagonizar el escándalo de retrasar un vuelo comercial. Se entiende. Un personaje de su nivel no puede darse esos lujos en plena transformación. No obstante, lo que ya empieza a llamar la atención es ver como piezas claves del gabinete del presidente López Obrador están decidiendo marcar postura y mostrar desacuerdos. Parece que las discrepancias con la 4T no se pudieran resolver.

Desde la salida de German Martínez como titular del IMSS, hace más de un año, se han sucedido varios abandonos de personajes clave en la administración lopezobradorista. Carlos Urzúa renunció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en julio del año pasado. Javier Jiménez Espriú dejó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos tres han ventilado sus desacuerdos con la dirección que va tomando el gobierno de la 4T. Y, por si fuera poco, se filtra un audio de Víctor Manuel Toledo Manzur en el que se expresan con claridad las molestias que hay entre los principales del Gobierno y se evidencian las luchas que se están dando en las altas esferas del poder.

Nada nuevo bajo el sol, no sorprende que unos se vayan y otros lleguen a ocupar las sillas que quedan vacías. Lo que sí llama la atención es la diferencia en las formas. Para todo hay modos y dicen que hablan más los hechos que las palabras. Antes, los funcionarios eran más discretos: no enseñaban las costuras y era difícil que explicitaran sus desacuerdos con el presidente. Ahora, se ventilan esas disconformidades sin pudor. Y, eso que puede incomodar al círculo rojo, a los ciudadanos nos da señales.

Entiendo que nada es para siempre y que en política y cuestiones de Estado, las cosas que hoy son, mañana ya no. Pero, la evidencia que va dejando el desgrane de Secretarios de Estado y funcionarios de primer nivel es que la 4T no tiene una filosofía estratégica que le dé rumbo. El peligro es que al no tener claridad sobre los valores, la meta, los objetivos, el rumbo del país resulta incierto. No es momento para ver a nuestros líderes dando palos de ciego.

Me gustaría que el presidente López Obrador llevara el timón del barco sabiendo hacia donde nos quiere llevar. No está el horno para bollos y menos cuando el mundo está atravesando una crisis tan angustiante como la que nos toca vivir. Genera inquietud ver como la revista The Economist tuvo razón al decir que en México hemos abrazado políticas de freno a la economía. Es decir, nos hemos clavado un tenedor en el ojo y seguimos sonriendo. Pero, algunos prefieren irse antes que seguir ahí.

Las fisuras en el gabinete del presidente López Obrador preocupan. Nos dejan ver que las contradicciones y bloqueos que imaginamos, son una realidad. Pareciera que la 4T, a decir de ellos mismos, no es un proyecto firme y concreto, sino que les parece un plan lleno de contradicciones. Que lo digan los críticos del gobierno es lo esperado; que lo expresen los conservadores y los de ultraderecha es lo normal; que lo sostengan los fifís a los que nada les parece, es lo lógico; pero que estas palabras tan duras vengan de la gente cercana al presidente ya es para llamar la atención.

Vale la pena fijarse. Mientras nos traen distraídos con el caso Lozoya, se están generando hoyos en el gabinete. Y, si bien es cierto que nada es para siempre y que los ajustes en los órganos del Estado siempre se han dado, habría que escuchar las razones de los que antes estaban y hoy se han ido por su propio pie.