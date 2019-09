Las ventanas

Cuando las bestias lloran

Hay momentos en el que la vida nacional se detiene para ponerse a llorar. No es para menos, andamos tan escasos de talentos y los pocos que nos quedan se van. El último aliento de un artista no puede pasar desapercibido y menos si se trata de una figura como la de Francisco Toledo quien con un pincel en la mano y una mente habitada por imágenes fantásticas, se convirtió en referente para la plástica nacional otra luminaria que el mundo admira y aprecia. El cáncer ganó la batalla y murió a los setenta y nueve años.

El arte pierde a uno de los autores de mundos fantásticos que se obsesionó con un universo lleno de bestias que sólo a él se le pudieron haber ocurrido. Animales coloridos, tonos brillantes, seres fantásticos en la más fiel extensión de la palabra, que salían de la cabeza de un autor que creció en un ambiente rural, con orgullo por sus raíces indígenas. Vivió enamorado de su tierra. Hizo lo que un hijo cariñoso haría: defendió, elevó la voz, mostró desacuerdos, estuvo ahí para dar cara por su patria chica y orgullo a la nación.

En Oaxaca, toparse con Francisco Toledo no era algo raro. Se le podía ver sentado en alguna banca del centro, oyendo al marimbero. No fue un hombre de reflectores. Era esquivo con la cámara fotográfica y evitaba andar dando entrevistas. Quien no lo conociera, podría pasar por alto que se trataba del gran pintor que nació en Juchitán. Y, es que el maestro era toda una leyenda, la figura se construía de una cabellera despeinada, una barba algo tupida, no mucho, su porte daba un dejo de humildad. Un par de ojos prejuiciosos no habrían podido abarcar la grandeza de este pintor oaxaqueño.

Su carrera artística como la de muchos de sus contemporáneos, lo llevó a Europa, aunque antes ya había expuesto en galerías del estado de Texas. Se fue a Italia con la ayuda de Octavio Paz y de Rufino Tamayo. Después se fue a París a la Casa de México y, ahí en la Ciudad Luz se complicaron un poco las cosas. Al maestro Toledo se le enredaron los amores entre las faldas de una de las mujeres más bellas de la época: Bona Tibertelli. Encontrar el amor, en general, es una fortuna: salvo cuando te enamoras de la amante de tu benefactor.

Efectivamente, Bona había dejado a su marido por Octavio Paz cuando conoció a Francisco Toledo quien se ofreció a pintarla desnuda. En el estudio las cosas subieron de temperatura y Tibertelli prefirió al humilde maestro oaxaqueño que al refinado poeta que fungía como diplomático en Francia. Parece que vale más tener un excelente sentido del humor —como dicen que lo tuvo Toledo— que una refinadísima conversación —como estoy segura que las tendría el poeta—. Por supuesto, cuando Paz se enteró de lo que estaba sucediendo, se sintió traicionado y juró jamás volver a ayudar a Toledo en ninguna circunstancia. Entre oaxaqueños se siguieron ayudando. Rufino Tamayo le continuó tendiendo la mano y fue el gran apoyo para la carrera artística de Toledo.

Francisco Toledo se convirtió no sólo en un gran pintor, reconocido por sus pinturas y grabados que siguieron la tradición rural de un México que estaba a punto de desvanecerse, también fue un generoso promotor cultural —apoyó a jóvenes creadores y cedió su beca vitalicia a favor de nuevos talentos—, un auténtico defensor de los recursos naturales y tradiciones de los pueblos indígenas —abrió una fábrica de papel, de huipiles, de barro negro, entre muchas otras labores a favor del pueblo oaxaqueño—, fue un guerrero que quiso ver por el progreso de su gente.

Elevemos un papalote al cielo, corramos para que salga volando, con un poco de suerte, tal vez se interne entre las nubes y permita que el maestro recorra el hilo de regreso y nos venga a visitar. O, quizás, sólo para que nos vea desde allá arriba y vea que aquí ya se le empezó a extrañar.

Hay gente que se pasa una vida entera preguntándose para qué vino a este mundo. Francisco Toledo supo que su misión fue darle a este planeta un mundo fantástico salido de esa cabeza de cabellera alborotada, un giro de colores brillantes, de animales curiosos, una zoología única. Las bestias que salieron de los pinceles del maestro Toledo están de luto. Cuando las bestias lloran, nosotros tenemos que acompañarlas en su dolor.

