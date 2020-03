Las ventanas

Color lavanda

El día de hoy, nueve de marzo, el mundo se tiñe de color lavanda. El violeta tomará las calles como una adopción de la reivindicación de la equidad de género y de la igualdad de oportunidades para la mujer. Dicen que se eligió ese color por ser una combinación entre el femenino rosa y el masculino azul, pero también fue uno de los colores elegidos por las sufragistas inglesas en 1908. Según la activista inglesa Emmeline Pethick, “el violeta simboliza conciencia de la libertad y la dignidad “.

La dignidad es la cualidad de todo ser humano que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. La cualidad de ser digno, hace referencia al valor inherente a la persona por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano. Tristemente, la realidad es que fallamos en ese terreno, en el mundo y especialmente en México.

Pareciera que en el momento en que los hombres y mujeres de las cavernas se pusieron de acuerdo en la división de trabajo y a ellos les tocó ir a cazar y ellas convinieron quedarse en casa hubo algo en el pacto que no resultó del todo igualitario. Desde luego, la sociedad ha cambiado mucho desde la Edad de Piedra a nuestros días. Hoy las mujeres reclamamos el derecho de ser tomadas en cuenta para la configuración social, queremos ser partícipes de la toma de decisiones, buscamos participar en forma activa en terrenos que impactan al progreso, que nuestras opiniones se tomen en cuenta y que nos escuchen. Pero y sobre todo, queremos que nos dejen de maltratar y de asesinar.

Por eso, hoy, en gran parte de las ciudades del mundo, las mujeres saldremos a las calles. Sé que la marcha del día de hoy se ha criticado, el discurso se ha polarizado. Incluso las mujeres se dividen en su forma de pensar. Está bien, ni los dedos de la mano son iguales. Hay las que ven la mano de la ultraderecha conservadora y deciden no salir de sus casas, hay las que sostienen que son las abortistas las que marcharan y no caminarán a su lado porque no apoyan esas ideas. Hay las que queriendo, no irán porque están enfermas o no les alcanzan las fuerzas, las que se quedarán porque no les dieron permiso de ir en sus trabajos o en sus familias. Pero, hay un grupo que no irá, no por falta de ganas, de autorización o por divergencia de ideas, sino porque están muertas. Por ellas, voy a ir a marchar.

Me resulta difícil, debo confesar, escuchar esas voces reivindicatorias que tratan de justificarse echándole la culpa a las del otro bando: no voy porque piensan diferente —estén del lado en el que estén—. Una mujer que padece de violencia merece nuestra solidaridad, una mujer muerta ya perdió lo más preciado y si pensaba igual o distinto que yo, ya es lo de menos. Sin embargo, la peor parte de la sociedad se la llevan los indiferentes. Los que ni nos ven ni nos oyen porque no les resultamos importantes, porque no trascendemos hasta su radio visual, porque les resultamos un estorbo o porque les damos miedo.

Además, si un elemento del color lavanda es la dignidad, el otro es la libertad. La libertad, en sentido amplio, es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Es una facultad y un derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. En esa condición, cada uno debe participar en el concierto mundial de las formas en las que elija y que más le gusten. El fondo de todo es que las mujeres podamos elegir nuestros campos de acción en forma autónoma, que se nos abran espacios y que se nos de un trato digno y equilibrado.

Por eso, hoy saldré a marchar y mañana me uniré a todas las mujeres que le harán ver al mundo lo que significa estar un día sin nosotras. Un día sin madres ni hijas ni escritoras ni científicas ni amas de casa ni maestras, sin ellas, sin esas, sin estas, sin aquellas: un día con el vacío que hará notar nuestra ausencia. Ojalá que así, aquellos que nos están matando se den cuenta lo que sería estar sin nosotras.

El lavanda también es luto, es lágrima y congoja, es solidaridad con las víctimas, con las nuestras, sin mezquindades ni oportunismos, con solidaridad absoluta con aquellas que viven o fueron lanzadas al abismo inconcebible de la agresión y el desprecio y que busca cambiar la oprobiosa condición de intolerancia y abuso. Elevar la voz y hacer valer la tinta para sostener que la violencia y el terror nos están arrebatando 10 almas al día. Basta, basta ya.