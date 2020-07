Las ventanas

Insensibilidad y poder

Una de las quejas más recurrentes que los gobernados le hacen a sus gobernantes es la lejanía. Los reyes que habitaron en castillos majestuosos rodeados por un foso con agua, marcaba la separación entre los de aquí y los de allá. Hubo monarcas que lo llevaron a un grado mayor, pusieron distancia y se fueron a vivir lejos: El Rey Sol se fue a Versalles, Pedro el Grande se fue a Peterhof, María Teresa de Austria construyó el castillo de Praga a donde se fue a vivir la reina Sisi, lejos de Viena, donde no era amada y se refugió en la capital checa que la adoraba. La hija más joven de la emperatriz de Austria se casó con el delfín de Francia y tampoco fue amada, el pueblo francés la guillotinó por sentirla frívola y lejana. El pueblo es sensible a esa lejanía y la condena. Sucedió en aquellos tiempos y sigue pasando ahora.

El papel de las esposas de los mandatarios es complejo y las de los presidentes mexicanos es difícil. Se les recuerda sus desaciertos, se les juzga por sus defectos y sus mejores fortalezas radican en su discreción y falta de protagonismo: calladitas se ven más bonitas. En la Historia de México tenemos una colección de desaprobaciones a estas mujeres: las que no se visten bien, las que se peinan mal, las que son feas. Hay ejemplos de críticas duras por su falta de sensibilidad: a Marta Sahagún —esposa de Vicente Fox— la exhibieron por la compra de unas toallas de precios exorbitantes, ¿por qué se secan las manos con materiales tan caros? Ni hablar del chaparrón que se le vino a Angélica Rivera —esposa de Enrique Peña mientras estuvo en el cargo— por la explicación que dio sobre la Casa Blanca, se le despreció por dar la imagen de un apersona distante y ordinaria. Fallaron porque no mostraron sensibilidad al pueblo mexicano.

Por eso, no debiera sorprendernos que las redes sociales se le vinieran encima a Beatriz Gutiérrez Müeller quien ha ido deslizándose como en un tobogán desde que su marido se convirtió en presidente de la República. Se le percibe dura, ajena, distante. La imagen que le han querido dar de intelectual y de académica no ha sido respaldada por la percepción pública. Se la ve perchada al brazo de su marido, pronunciando palabras rasposas, que muchos recibieron como ofensivas, emitiendo declaraciones que se escuchan fuera de límite —y bueno, eso de pintar caracolitos tampoco le ayudó mucho—, se le ve panfletaria en vez de ser una persona empática. Hay veces que las palabras que no son pronunciadas son mejores.

Es cierto que las condenas que ha recibido parecen estridencias, pero ella las inflama cuando, en vez de retractarse se vuelve a pronunciar acogiéndose a la figura de su esposo. Falla quien está aconsejando a la señora con respecto a su imagen. Da la impresión de que quieren apagar el incendio echándole gasolina al fuego. Y, para atizar más la lumbre, busca simpatía arropándose en una imagen victimizada sin darse cuenta de que, desde el poder, ella ya no es víctima. Que alguien les explique que en el ejercicio del gobierno no pueden recurrir a los mismos mecanismos que cuando estaban en campaña.

Beatriz Gutiérrez Müeller está dando la impresión de ser dura y de tener la sensibilidad de una piedra. Esa es la construcción personal con la que se presenta al mundo. Sin empatía frente a familiares de niños con cáncer, sin tolerancia para los que piensan distinto a su marido —no a ella, porque sus forma de pensar está totalmente eclipsada, obnubilada—, se le ve una actitud palaciega —esa que tanto critica de los adversarios de su esposo— y esta percepción de no ser una persona fácil, se refleja en las redes sociales en donde no media ningún tipo de filtro ni protección. Ahí, no valen los fosos que se cavan alrededor de los palacios en los que habita el círculo que detenta el poder.

Ni modo, no puede pedir lo que no da. Si ella no es amable no puede exigir que lo sean con ella. Por supuesto, no es de sorprender. Los discursos de odio y de división tienen estos frutos. No le podemos pedir peras al olmo y se ve que ella, no es una perita en dulce.