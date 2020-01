Las ventanas

Crisis en Irán

Todavía no acaba de cuajarnos en la cabeza que ya inició el 2020 y ya tenemos una crisis internacional que nos es difícil comprender. El Medio Oriente vuelve a captar la atención por un conflicto entre dos naciones que históricamente no se han llevado muy bien que digamos y cuyas confrontaciones no siempre son lo que nos quieren hacer creer. No es la primera vez que hay dificultades y desencuentros entre los Estados Unidos e Irán y cada lado cuenta sus versiones de los hechos.

Qassem Soleimani era el segundo hombre más popular en Irán. Era el comandante de la fuerza Quds desde 1998. Fue asesinado en un ataque aéreo al aeropuerto de Bagdad ordenado por el presidente Donald Trump. Era considerado un héroe, una persona respetada y querida por los suyos. Fue galardonado con la Orden de la Victoria en 1989 y con la Orden Zulfikar en 2019. Su funeral, según el diario ‘Jerusalem Post’, tuvo que ser pospuesto por una estampida que mató a 35 personas en Kermán su pueblo natal al sur del país.

Según la ‘BBC’ de Londres, Soleimani no era solamente una importante figura ideológica como lo fue Osama bin Laden —muerto en 2011 en una operación militar también llevada a cabo por Estados Unidos en Pakistán—, sino que estaba de facto al mando de la política exterior de Irán, una potencia militar regional. Se trataba de una personalidad política popular tanto en su país como en el extranjero y una figura clave para la influencia de Irán en Medio Oriente y el mundo.

Por otro lado, las cadenas estadounidenses dicen que Soleimani era un hombre malo y peligroso. ‘Fox News’, que siempre ha apoyado al presidente de los Estados Unidos, lo describe como alguien dañino y ‘CNN’ que ha sido crítica con la administración que ocupa la Casa Blanca, dice que es tiempo de apoyar a presidente Trump, sin embargo, piden explicaciones sobre la ejecución del segundo hombre más importante de Irán.

El resto de las naciones vemos con estupefacción cómo se agita un avispero y estamos oyendo el zumbido que amenaza la paz del mundo. No entendemos la estrategia estadounidense que por un lado dice que se va de esa región, que va a retirar las tropas de Medio Oriente y luego lanza semejante petardo que pone al mundo en una condición cercana a una guerra. La figura del archiduque Francisco Fernando y los sucesos en Sarajevo resuenan y uno no puede dejar de pensar en que los tambores del combate parecen estar a punto.

Desde los tiempos del ayatolá Ruhollah Khomeini en 1989, no se vivían tiempos tan convulsos. Tal vez, los tiempos de guerra contra Sadam Hussein puedan ser comparables. El presidente Trump criticó los embates de los Bush y de Clinton y hace los mismo. Se dispara el odio y las amenazas no se hacen esperar. El hecho es que Soleimani era una figura militar y política, al frente de una nación tenía a todo un país e incluso un gran ejército que lo respaldaba. Evidentemente, la reacción de Irán es violenta y promete una severa venganza por el asesinato de su general.

Por su parte, Trump sostiene que su reacción se debió a una crisis y que la inminencia lo llevó a tomar la decisión de matar a Soleimani. La comunidad judía fue a dar las condolencias por la muerte, pero hay quienes soportan que Soleimani es responsable del genocidio en Siria. El rabino Shmuley Boteach cree que con estas acciones, el presidente de Estados Unidos manda un mensaje de que el problema no es con el pueblo iraní sino con aquellos que han fabricado tanto dolor.

Mientras en gran parte del mundo occidental, la gente empieza a regresar a sus actividades después de las fiestas navideñas, en oriente las cosas lucen sombrías y complicadas. La crisis enfrenta a dos naciones que históricamente no se han sabido entender. Los demás vemos a uno y otro lado para comprender qué fue lo que en verdad sucedió.

