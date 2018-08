Las ventanas

Hablemos de la edad

Al tema le salen más chispas de lo que yo creía, es complicado y aunque se diga lo contrario, a nadie nos gusta hablar de la edad, ni de la propia ni de la de nuestros seres queridos. No hay novedad en el descubrimiento, desde siempre nos han dicho que hay temas espinosos para abordar: el dinero, las preferencias políticas, la religión, el futbol y la edad. Somos más capaces de confesar cuántos kilos pesamos que los años que hemos vivido. Pareciera que los seres humanos queremos hacerle trampas a Cronos y el juego no nos está saliendo nada bien.

Empezamos por alargar las etapas de la vida. A los bebés los dejamos usar chupón hasta que ya casi tienen tres años, pero les ponemos en las manos aparatos carísimos para entretenerlos. Creemos que los chicos de catorce años siguen siendo niños y les resolvemos todo tipo de problemas, si pudiéramos, les seguiríamos dando la comida en la boca, les seguimos ayudando a hacer sus tareas escolares, se las resolveríamos si pudiéramos. No nos extrañamos de ver a jóvenes de treinta y tantos viviendo en casa de sus padres, gozando de lo beneficios del techo, comida caliente y ropa limpia sin responsabilidades. Las cirugías plásticas siguen dando la ilusión de perpetrar la juventud, de planchar arrugas, de estirar pieles. Arreglamos vocablos como chavo-rucos para denominar a cierto tipo de personajes que siguen mostrando comportamientos juveniles cuando ya peinan canas. La ancianidad se retrasa. Decimos que los viejos siguen estando fuertes, como si quisiéramos desestimar el caminado lento, los olvidos cada vez más recurrentes, las manías inexplicables y las ideas intransigentes.

En este juego en el que queremos participar, tenemos una contraparte contundente: Cronos. El titán del tiempo no perdona y aunque los signos que va dejando en cada persona son diferentes, es muy importante atenderlos si no queremos salir sorprendidos. Al querer retrasar las etapas de crecimiento y cuando queremos estirar la adolescencia y la juventud las posibilidades de quedar pasmados por los acontecimientos aumentan. Más nos vale poner atención. Por ejemplo, creemos que nuestros adolescentes siguen siendo niños y nos quedamos con la boca abierta cuando nos enteramos de la tasa de embarazos infantiles que hay en nuestro país. Cerramos los ojos, infantilizamos a los muchachos, no les hablamos de las responsabilidades que se acarrean con la edad y nos asustamos cuando vemos a jovencitas que están esperando un bebé o a chicos que están infectados con enfermedades de transmisión sexual. Los niveles de alcoholismo van en aumento y el consumo de drogas entre los estudiantes de secundaria es cada vez más frecuente.

Y, no sólo eso. Nos repetimos hasta el cansancio que nuestros viejos están bien, que son fuertes y saludables, como si hubieran bebido las aguas de la eterna juventud. Vemos octogenarios viviendo solos en sus casas, repitiéndonos que están perfectamente y nos escandalizamos cuando nos enteramos de que los asaltaron, que las personas que tenían como compañía les robaron sus cosas o, cuando las perdieron y no puede explicar dónde las dejaron. Cronos es un jugador inmisericorde cuando no se le toma en cuenta, cuando se le da por hecho, cuando no se le acepta en su justa dimensión.

Es que el tema de la edad nos intimida. Nos amedrenta hablar a nuestros niños sobre lo que significa tener una vida sana. Nos da pánico hablar de sexualidad, preferencias, gustos, drogas, enfermedades, vicios, peligros. Nos acobarda tocar con nuestros abuelos o con nuestros padres