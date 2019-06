Las ventanas

Con dolor de cabeza

Hay días en los que todo se junta, amanece el día y ya nos va empezando a doler la cabeza, sentimos náuseas y como que andamos algo mareados. Hay días así, en que no queremos ni contar dinero a medias. Parece que a México se le están juntando los síntomas. No se trata del dolor de cabeza, se trata de los síntomas que nos hacen ver que una cosa es lo que nos dicen y otra diferente es lo que en realidad nos pasa.

Los Estados Unidos dice ser un país amigo, es más, nos dice socio. Hemos sido sus socios por varios años y parece que todavía no nos acostumbramos, ni ellos ni nosotros. A veces, más que trato de amistad parece que nos quieren dar con el garrote y nos amenazan como si estuvieran hablando con alguien desagradable. No se trata únicamente del presidente Trump, muchos mandatarios estadounidenses nos han hecho sentir invitados de compromiso en vez de integrantes de un mismo bloque.

Claro, lo que pasa es que al presidente Trump no le caemos nada bien, pero le somos sumamente útiles en términos electorales. Hay muchos estadounidenses a los que les gusta eso de vernos por debajo del hombro, que creen que sería mejor elevar muros, ampliar brechas y mantenernos lejos. Y, con eso de que el trumpismo está haciendo realidad la idea bolivariana de hacer de América Latina un sólo bloque –México va de abajo del Bravo hasta la Patagonia y, en ocasiones incluye a Puerto Rico- los temas migratorios nos hacen separarnos de lo que nuestro vecino del norte quiere.

El problema es que, aunque el discurso de izquierdas del presidente López Obrador y aunque verdaderamente tenga ganas de ayudar a los migrantes centroamericanos, parece que las exigencias de Estados Unidos lo están poniendo contra las cuerdas y hacen que muchos mexicanos empecemos a sentir fuerte el dolor de cabeza y la náusea. No se trata de otra cosa más que de los nervios de que Donald Trump empiece a hacer realidad las amenazas de imponer aranceles tan pronto como el próximo lunes.

El gobierno mexicano dice que va a actuar respetuosamente, pero sabe muy bien que su socio tiene la sartén por el mango y que para desactivar la bomba que esta haciendo sonar el tic-tac tendrá que caer en lo que no quería: hacer más duros los controles migratorios y la vigilancia en la frontera sur. Y, desde luego que a nadie nos gusta tener que desdecirnos pero parece que las promesas de López Obrador a los hermanos migrantes no se van a poder respetar si no queremos que nos agarren a garrotazos.

Sin embargo, hay acciones adicionales a decir en Washington “sí, señor”. Existen políticas retaliatorias con las que el gobierno mexicano puede responder a la amenaza de aplicar aranceles. Mucha de la base electoral de Trump se podría ver afectada si a un arancel, nosotros respondemos con otro. Lo que quiero decir es que se puede negociar sin caer en un ataque de pánico. Si bien es cierto que Trump es un abusivo que sabe que el que pega primero –el pegó primero-, pega dos veces, eso no significa que no tengamos medios para defendernos.

Por supuesto, esto significa trabajar con políticos y empresarios estadounidenses para que vayan a hacerle ver a Donald Trump que sus amenazas no son tan buena idea y que en un pleito, ellos no van a salir tan bien peinados.

Lo malo es que, aunque muchos digan, con razón, que si el lunes se impone el 5% de aranceles, no hay tragedia, en México se empieza a sentir un malestar. El dolor de cabeza punza, la náusea nos recorre el sistema y sabemos que si la delegación mexicana no sabe negociar, aquí el catarro se nos vuelve pulmonía. Por suerte, hoy nada más es una jaqueca.