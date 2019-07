Las Ventanas

Competencia y apoyo mutuo

Cecilia Durán Mena

Ni modo, cada vez somos una sociedad más competitiva. En cierta manera, es bueno que seamos así, pero no podemos olvidarnos de ciertas normas de convivencia necesarias para que todo vaya por buen camino. Tristemente, el tema del deterioro del compañerismo en las empresas, en la vida educativa y hasta en el ámbito social es un tema muy interesante para abrir el debate. Nos enfocamos en el individualismo, en la competencia feroz y en ocasiones, no sabemos dónde están los límites y cuándo es el momento de parar.

En el mundo, lo óptimo es que los seres humanos se ayuden unos a otros, porque lo importante no es el individuo, sino la totalidad, es decir, la sociedad que es la que tiene que salir beneficiada de su grupo de ciudadanos. Hemos perdido una de las características más importantes del contrato social: la solidaridad. Por competir, a veces somos víctimas y autores de fuego amigo. Nos vamos pegando balazos en el pie porque no sabemos distinguir que el límite de mi persona es el perímetro de la sociedad.

Por la falta de compañerismo, es decir, de solidaridad, la primera que sufre las consecuencias es la sociedad porque hay una falta de cohesión de grupo que se nota por múltiples aspectos. Nos convertimos en una especie de poliedro puntiagudo que ya no sabe integrarse porque sus esquinas son filosas y cortan. Sucede cuando dejamos entrever rencillas internas llevadas más allá del terreno social que no benefician en absoluto ni a la persona ni a su ámbito. Por lo tanto, un buen gobernante, como un buen emprendedor o jefe de familia debe preocuparse por hacer que la convivencia dentro de su entorno mejore y hacer todo el esfuerzo posible para fomentar la buena convivencia. Porque las diferencias no se pueden convertir en un factor de improductividad y, mucho menos en un elemento de deterioro social.

La palabra clave es el entendimiento. Hay que entender que un integrante nuevo en la comunidad no es una amenaza. Volver a los tiempos en que la práctica común era la ayuda mutua. En fin, entender que si bien, la solidaridad y el compañerismo no se trata de ser la flor más bella del ejido, ni de convertirnos en moneditas de oro, tenemos que estar en pro de la convivencia sana, de poner de nuestra parte para llevarnos bien y respetarnos como personas, independientemente de todo lo demás. Desde luego, necesitamos eliminar las malas prácticas de convivencia. En ninguna circunstancia está justificado faltar al respeto, ni reírse de los demás, ignorarle. Tampoco se vale no colaborar cuando lo necesite o cuando pida ayuda ni poner dificultades a aquella información que precise, hablar mal de él a sus espaldas. No es válida la típica excusa de “no le trago” porque eso es el inicio de la descomposición del tejido social.

Un buen lugar para empezar es comprender que la convivencia supone ceder. Ante todo, los integrantes de una comunidad somos personas y la gran mayoría de los malentendidos o la falta de compañerismo viene motivada por egoísmos y comportamientos infantiles. Muchas veces el problema al enfrentar un problema de relación social radica en que una de las partes magnifica sólo los puntos de su interesan y desvirtúa el asunto. Lo esencial es que ambas partes involucradas se enfoquen en analizar todo.

Nos han dicho que trabajar en equipo es una competencia profesional que se usa en el campo laboral. Me parece que también hace falta esa cualidad en el terreno social. Nuestra sociedad es cada vez más plural y diversa. Eso puede significar que nos convirtamos en una Torre de Babel del XXI, pero, visto con los lentes adecuados, debiera representar riqueza. La ventaja de competir es que nos expulsa de nuestra área de confort y nos lleva a innovar.

Si a la competencia sana le agregamos un ingrediente de ayuda mutua, más que polarizar y de dividir, podemos cooperar, construir, mejorar y progresar. Al fin y al cabo, ¿no se trata de eso lo que conocemos como vivir en sociedad?