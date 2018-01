Las ventanas

Lo que sabemos del Brexit

Tony Blair, quien fue primer ministro laborista del Reino Unido de 1997 a 2007 y es enviado especial para el Cuarteto de Paz para oriente próximo, publica un artículo magnífico sobre lo que sabemos del Brexit hoy. Con el tiempo y después de semejante sorpresa –¿susto?-, las mentes serenas tienen la capacidad de analizar y entender lo que va a suceder para evaluar si el porvenir de un Reino Unido separado de Europa es mejor o peor.

Lo que pasó en aquella extraña votación y el resultado tan impensable de salir de Europa dejaron al mundo perplejo. Pero, las instituciones están ahí, a ambos lados de la mesa. Lo que se originó como una ocurrencia para apuntalar el liderazgo del primer ministro devino en un desastre que llevó a Theresa May a despachar en Downing Street. En el vértigo de los sucesos, el mundo observaba, el rumbo no quedaba muy claro y las conveniencias resultaban tan claras como agua del drenaje profundo. Hoy, con los ánimos atemperados, las cosas se deberían de valorar con parámetros más sustentados.

El propio Tony Blair escribe que él jamás ha estado de acuerdo con el Brexit y que preferiría ver una Europa Unida. Lo cierto es que los británicos deben caminar con cuidado antes de verse atrapados por intereses políticos. Para el exprimer ministro existen cuatro escenarios: Cambiar de opinión y permanecer en Europa, sobre todo en una Europa reformada, en la que se pueda utilizar el voto del Brexit para imponer reformas que les sean favorables. Abandonar las estructuras políticas de la Unión Europea, pero permanecer en las estructuras económicas, es decir, el Mercado Único y la Unión Aduanera, lo cual se ve difícil, pues el actual gobierno ya manifestó su oposición.

Salir de las estructuras políticas y económicas, pero intentar negociar un acuerdo a medida que reproduzca las ventajas económicas actuales y nos mantenga políticamente cerca de Europa. Salir de las dos estructuras, hacer de la salida virtud, negociar un Acuerdo de Libre Comercio básico y vender a la Gran Bretaña como ‘No Europa’.

Tony Blair sabe de lo que habla. Lo cierto es que después del sobresalto y la situación de alarma, los británicos deberán de caminar con prudencia para determinar cuál es su futuro próximo. Para tomar una decisión adecuada tendrán que justipreciar si la situación de su porvenir es mejor o es peor. Tristemente, en términos de negociación, algunas veces los políticos prefieren tener razón que una situación de mejor convivencia.

Dice Tony Blair y concuerdo que: “No se trata de saber quién es el negociador más duro.

El dilema deriva de cómo se concibió el mercado único. Es una zona comercial única, con un sistema único de regulación y un sistema único de arbitraje, el Tribunal de Justicia Europeo. Lo importante es que no es un acuerdo de libre comercio. Es otra cosa. Así que es imposible disfrutar de sus ventajas sin atenerse a sus reglas. El mercado único es una cosa, y un acuerdo de libre comercio es otra.”

Lo que sabemos del Brexit es que no todo lo que brilla es oro y que esos patriotismos que llenan de humo las mentes y de odio a lo diferente los corazones de los ciudadanos no traen muy buenos resultados. Hoy, los británicos entienden que la separación de Europa les puede hacer huecos en sus términos con Escocia y con Irlanda. Según Blair, Theresa May prefiere salir de Europa y negociar un acercamiento. Bruselas no está muy de acuerdo, no hay posibilidades de que se queden con lo mejor de los mundos. Siempre hay costos que pagar.

El peligro es que los británicos se queden con lo peor de ambos mundos, que terminen con un batiburrillo de disposiciones que permita al gobierno asegurar que se ha materializado el Brexit pero que, en realidad, sólo significará que perdieron un puesto valioso en la toma de decisiones. Eso es lo que sabemos del Brexit, ahora que los humos han bajado.

E/MEJZ*