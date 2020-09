Las ventanas

Valores absolutos

Alguna vez me contaron la siguiente anécdota: un sultán muy poderoso del Oriente le preguntó a un matemático y a un filósofo cuánto valía una persona. Los sabios sabían que eran cuestionados por un gobernante poderoso al que le gustaba poner a prueba a la gente y entendían que una respuesta equivocada los podía llevar al paredón de fusilamiento. El filósofo fue el primero en contestar, dijo que la respuesta se encontraba en las virtudes de las personas. El matemático respondió que estaba de acuerdo y que si tuviera que darle un número a estos parámetros, elegiría el cero. El sultán y el filósofo lo miraron confundidos. El matemático se explicó. Imaginemos que un hombre al nacer vale uno. Si es bello, agrégale un cero; si es culto, ponle otro cero; si es inteligente, añádele otro cero y si es honesto, hay que darle otro cero. El matemático dijo: hay gente que cree que los valores valen cero y puede que tengan razón, todo depende del lado en el que se alineen los ceros. El sultán quedó satisfecho con la respuesta.

Al apreciar el valor de una persona, tenemos que remitirnos al conjunto de bienes que tiene en su haber. El problema, para algunos, se encuentra en la forma que usamos para medirlos. Entendemos que en ese legado, existen bienes tangibles e intangibles. Si son concretos, tenemos unidades de medida. Podemos saber cuánto dinero tiene alguien, qué tan extensa es una propiedad, saber con precisión el peso de algo, las dimensiones, la profundidad porque cada uno de estos conceptos tienen medida. Sin embargo, si hablamos de honestidad, sabiduría, belleza, bondad, gratitud o generosidad, la cosa se complica. No hay unidades de medida para las virtudes. Son valores absolutos que se tienen o no se tienen. No hay medias tintas. Son como los ceros a los que se refería el matemático de la anécdota.

El problema está cuando tratamos de mezclar los conceptos, cuando nos empezamos a preguntar ¿qué tanto es tantito?, no se pueden medir los grados de cortesía, de claridad, de paciencia. No es que alguien sea un poco optimista o algo justo. O eres independiente o eres subordinado. No eres tantito claro o un poco turbio. Por lo tanto, eres o no eres leal, no es cuestión de grados, porque si no eres leal, eres traidor. Los valores absolutos son contundentes, con un poco basta para perderlos. Si te dejaste seducir por unos quintos, ya echaste a perder la honradez. La sentencia es dura y clara: ya no eres honrado.

Se confunden quienes tratan de justificarse frente a otros diciendo es que aquel es más deshonesto, porque ese movió maletas llenas de dinero y éste sólo aceptó una bolsita pequeña de papel con pocas monedas. Malas noticias, el que se corrompió por mucho está al mismo nivel que el que se pervirtió por poco. Se trata de sabiduría milenaria que nos llega desde la Antigua Grecia. Platón creyó que sólo la existencia de valores morales absolutos puede permitir la vida buena y la acción política justa, y precisamente el Mundo de las Ideas quiere ser ese marco de referencia absoluto: “que es necesario tener en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público”, como nos dice al final de la exposición del mito de la caverna en “República”.

Es hipócrita el que se porta bien al rayo del sol y se porta mal en la oscuridad. Un valor ético es un indicador de la conducta que nos permite afrontar nuestra vida cotidiana. Así, cuando tenemos que decidir sobre una acción concreta, por ejemplo, ayudar a un invidente a cruzar la calle o no hacerlo, hay una valoración que nos impulsa a obrar generosamente o de forma egoísta. Es decir, o tomamos una dirección o nos dirigimos al otro lado. No podemos elegir ambas opciones porque son contrarias. La elección de una implica la renuncia de otra. Por eso, el que renuncia a ser honesto, no tiene la virtud de la honestidad.

Se equivocan quienes tratan de justificar a Pio López Obrador comparando las acciones de otros políticos. Aquel que se dejó seducir por la corrupción, es corrupto. Así funciona el sistema de valores absolutos. Lo que pasa es que unos venden sus virtudes más caras que otros. Los que buscan defender esos actos poco virtuosos, lo único que están haciendo es exhibir su propia escala de valores. El matemático de la anécdota tenía razón: mucha gente piensa que valen cero.