Las ventanas

Cambiando en punto de vista

No cabe duda, las cosas cambian cuando en vez de cifras, números y datos aparecen los nombres. No es lo mismo decir que en el mundo hay alrededor de tres millones de casos confirmados de Covid-19 y que en México ya estamos a punto de cruzar el límite de 13 mil personas con la enfermedad que cuando el enfermo ya tiene nombre y apellido. Saber que alguien que conoces cayó en las garras del virus nos pone la piel de gallina y se hace un nudo en la garganta.

En primera instancia, pensamos ¿por qué? Alrededor de esta pregunta, se despliegan un montón de probables respuestas que buscan responsabilizar a alguien de la situación. ¿Será que salió sin protección, que fue imprudente, que no se cuidó, que se contagió por azar? Empezamos a especular y la imaginación se activa y nos lleva a respuestas que pueden ser, con suerte, equivocadas. Tristemente, no sólo son erróneas, pueden ser contestaciones crueles que destapan la peor parte del ser humano y nos exhiben de cuerpo entero. Sin embargo, esa no es la peor parte. Cuando preguntamos ¿por qué?, generalmente, llegamos a caminos que nos llevan a un callejón sin salida y que ni tienen sentido ni sirven de gran cosa.

Si cambiamos el punto de vista, si modificamos la pregunta, podemos obtener mejores respuestas. Para un grupo de directores de la firma McKinsey que trabajan en diferentes partes del mundo (Kuala Lum Pur, Washington, D. C., Ginebra y Toronto) una mejor forma de abordar éste y muchos otros temas trascendentes es preguntarnos ¿cómo? y no ¿por qué? Al pasar de un extremo a otro, nos enfocamos en un sentido de propósito y en una amplia gama de prioridades que pueden variar su rango: desde personales, ambientales, sociales y de gobernanza.

Preguntarse sobre el cómo, significa pasar de la vida de costumbre a un camino menos transitado que puede se pinta fuera de las líneas. Nos invita a salir de nuestra zona de confort y nos lleva a mirar más allá de nuestros límites. No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Además, ¿por qué?, nos conduce a un derrotero frustrantemente. Las tensiones y las compensaciones abundan a medida que nos esforzamos por alinear nuestros objetivos personales y sociales; integrar esa identidad en el corazón, entender y cumplir con nuestro propósito es algo de lo que se habla poco y debiéramos empezar a hacerlo.

Si algún personaje del futuro llegara a preguntarnos cómo pasamos la reclusión causada por la pandemia de Covid-19, es más fácil encontrar respuestas que si nos ponemos a indagar por qué a mí y no al vecino. Este reencuadre en el enfoque me lo dio una de mis alumnas que le tocó contagiarse. No sabe por qué le tocó a ella y a su familia. Fue diagnosticada cuando aún estábamos en Fase 2 y ella no conoce ni convivió con gente que vinera de China, Italia, España o de alguno de esos países donde el virus proliferó en forma violenta.

No sólo se contagió ella, también sus padres y sus pequeños hijitos que están en edad preescolar. Todos siguieron las normas recomendadas de sana distancia y se quedaron en casa desde el primero momento. Y, aun así, fueron presas del Coronavirus. No obstante, no fue el por qué lo que más impacta de esta situación. Es el cómo atacaron el problema, lo tomaron en sus manos y lo fueron resolviendo. Hoy, ella y su familia se encuentran en el glorioso grupo de personas que se clasifican en el rango de recuperadas.

¿Cómo lo lograron? ¿Cómo le haremos frente a esta situación desde nuestra trinchera? Es la pregunta adecuada porque así podemos enfilarnos a soluciones que verdaderamente son productivas y resuelven problemas. Es pertinente, porque nos pone en acción y nos da la oportunidad de tomar el timón para construir una base objetiva de toma de decisiones. El cómo nos da dirección y estrategia. Al final, la meta es reestablecer la salud en el mundo y nuestra preocupación ha de ser encontrar la forma para lograrlo.