Las ventanas

Las respuestas que dan los libros

Soy una creyente devota de la lectura. Tengo una fe inquebrantable respecto a las bondades de leer. Hoy, más que nunca creo que en medio de una realidad incomprensible y difícil de interpretar hay respuestas que se encuentran en las páginas de los libros. Por eso, a los que nos gusta leer, se nos concede un puesto de ventaja competitiva frente a los que no lo hacen. Nos sitúa en un lugar de privilegio frente a los que dicen que han leído y no han pasado la mirada por la sabiduría de las palabras. Por ejemplo, de un tiempo para acá, veo a muchas personas citando a George Orwell y poniendo como ejemplo su libro Rebelión en la granja y me gana la risa. Especialmente, el presidente López Obrador ha recurrido a esta obra para atizar contra neoliberales y conservadores. Tal vez, le sería útil revisitar el libro.

Los principales temas que destacan en el libro de George Orwell son: la corrupción, crítica al régimen que prometió mucho y cumplió poco, a dictadura, distopía, falsas apariencias, hipocresía, lucha por el poder, persecución ideológica, totalitarismo. En fin, a esos regímenes que se dejaron seducir por el poder, habiendo prometido mucho y dejando de ver a las bases que los llevaron a tomar decisiones. La hermosura de la frase: “todos somos animales iguales, pero unos somos más iguales que otros” encierra una dureza que nos deja con un palmo de narices.

Cuando se enarbolan ese tipo de ideales desde la oposición, todo suena magnífico y plausible. Sin embargo, al llegar al poder es cuando se muestra el material del que están forjados los liderazgos. Diría Orwell, “El Hombre no sirve los intereses de ningún ser exceptuando los suyos propios”. Y, vemos como lo que en la ficción se prefigura, en la realidad se confirma. Pareciera que todos son corruptos en el jardín de enfrente y si a los de mi lado los agarran haciendo cochinadas, todo se trata de triquiñuelas de los adversarios políticos.

Claro que si la 4T hubiera leído a Orwell, como dicen que lo hicieron, sabrían que “Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír.” Sin embargo, la realidad dicta otra cosa. Y, no ha de estar fácil decirle al presidente algo que vaya en sentido contrario a lo que piensa, mucho menos pedirle que eche reversa a ciertas decisiones que han resultado como un verdadero balazo en el pie. También, es que al son de ni los veo ni los oigo, vamos derecho y sin obstáculos, avanzando al tono del hombre más poderoso de México. “La característica que distingue al hombre es la “mano”, útil con el cual comete todos sus desafueros”, diría Orwell.

La baja de popularidad del presidente radica básicamente en los problemas que se están generando en cascada en la gestión de López Obrador y la poca empatía que muestra con quienes padecen y no forman parte de su agenda política. No es que antes no hayamos padecido de esos aires monárquicos, lo que pasa es que ellos nos dijeron que serían distintos. Nos pasa lo que en Rebelión en la granja, “Los animales, asombrados, pasaron su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo; y nuevamente del cerdo al hombre; pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro”. Vamos, están resultando una versión de pan con lo mismo, después de haber despertado tanta esperanza.

Claro, todo se justifica. También Orwell nos lo advirtió: Fue más o menos en esa época cuando los cerdos, repentinamente, se mudaron a la casa de la granja y establecieron allí su residencia. De nuevo los animales creyeron recordar que en los primeros tiempos se había aprobado una resolución en contra de tal medida, y de nuevo Squealer hubo de convencerlos de que no era así. Resultaba absolutamente necesario, dijo él, que los cerdos, que eran el cerebro de la granja, dispusieran de un lugar tranquilo para trabajar.” Es decir, en la novela de Orwell, aquellos que antes criticaban las conductas abusivas del régimen que derrocaron, ahora caían en las mismas costumbres.

Pero, quienes damos nuestra opinión no somos enemigos del régimen, al menos no necesariamente, como lo dice Orwell: “Únicamente el viejo Benjamín manifestaba recordar cada detalle de su larga vida y saber que las cosas nunca fueron, ni podrían ser, mucho mejor o mucho peor; el hambre, la opresión y el desengaño eran, así dijo él, la ley inalterable de la vida”. En fin, esta novela fue escrita en 1945, desde entonces están escritas palabras verdaderas que más nos valdría conocer. Insisto, leer tiene sus bondades.