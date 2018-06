Las ventanas

Movimientos torpes

Algunas manifestaciones son para no entenderse. Empezamos la semana con maestros que se alejan de las aulas para mostrar músculo. En varios puntos de la República y en las principales arterias de la Ciudad de México, el magisterio salió a las calles a pedir lo que no han podido revertir: quieren echar atrás la reforma educativa. ¿Con qué afán? La verdad, esta manifestación me hace sospechar. El grupo sale con una petición que ya sabe ni se le va a conceder ni se le va a escuchar: estamos en el ocaso del sexenio.

Esta salida a la calle me hace sospecha y se siguen acumulando evidencias. Ya hay carpas en la lateral de Reforma. Ya se volvieron a instalar. Si la intención es mostrar fuerza, también están activando recuerdos en la gente. Alfonso Romo dice que López Obrador no va a detener el florecimiento del México próspero, sin embargo, no podemos olvidar la serie de empresarios que quebraron cuando un Andrés Manuel derrotado tomó por asalto el Paseo de la Reforma y la serie de empleados que perdieron el trabajo. No eran multimillonarios, eran pequeños y medianos empresarios que perdieron patrimonio por ese plantón en el que, conforme pasó el tiempo, se fue quedando desierto. Las carpas estaban abandonadas, pero seguían haciendo daño. También se perjudicó a trabajadores que aumentaron sus tiempos de recorridos, que vieron como su productividad caía que tenían que salir más temprano y llegaban más tarde. Pero, había perdido, ahora pareciera que es otra la tesitura.

En todo caso, ¿qué necesidad? Si López Obrador les está haciendo caso, si los trae en el bolsillo y si las encuestas lo dan como ganador, ¿para qué activar alarmas que nos lleven a tener miedo? Aquella era una manifestación de inconformidad que nos llevó a padecer a un personaje que usaba los símbolos de Juárez, se ponía una banda presidencial apócrifa y que gritaba por cielo, mar y tierra que fue víctima de un robo. Pero ¿ahora? Para qué llegar a estos niveles si las casas encuestadoras lo ponen en niveles tan favorables en las preferencias electorales.

Es de no entenderse. Si el movimiento magisterial que pugna por revertir la Reforma Educativa ha encontrado eco en el candidato puntero, si los únicos que han dicho que para nada se dará marcha atrás son los que no van ganando en las encuestas, con qué motivo salen a las calles y bloquean la lateral de una de las calles más importantes de la Ciudad de México. No tiene sentido. Lo lógico sería esperar unos cuantos meses para que el candidato que los apoya les haga realidad aquello que están solicitando. ¿A poco no?

No obstante, decidieron salir a la calle. Es claro que no buscan tender líneas con el gobierno actual, ellos ya tienen un pie fuera, seguro ya están haciendo las maletas. De hecho, lo que acuerden hoy, tendrían que ratificarlo con la siguiente administración. ¿Entonces? En esa condición sospecho dos aspectos que están considerando los maestros. O ya se dieron cuenta de que López Obrador no les va a cumplir todas las promesas hechas o andan sospechando que el voto de los indecisos aún puede darle la vuelta al resultado que tanto esperan.

Como se dice en las novelas de detectives, de nada sirve especular, para encontrar lo que buscamos es necesario apoyarnos en la evidencia. Hoy, las principales casas encuestadoras siguen dando una amplia ventaja al candidato de Morena. Pero, las matemáticas son precisas: una probabilidad de uno por ciento nos puede dar un resultado totalmente diverso al que nos dicen las casas encuestadoras. El País admite haberse equivocado en sus pronósticos en torno al Brexit, a Colombia y a Trump. ¿Será que los profesores están pensando en eso y están curándose en salud? O tal vez, sea que estamos ante la torpeza de un movimiento que está calculando mal sus tiempos. Insisto, quienes los pueden atender ya se están yendo.

Mientras los maestros están plantándose en Reforma y gritando consignas en varias partes de la República, AMLO se reúne en privado con empresarios que él mismo designó como la mafia del poder. Tal vez quiera hacer las paces. Tal vez los quiera tranquilizar. Mientras, el dólar empieza a ganar valor frente al peso.