Las ventanas

Vender el avión presidencial

Imagino que vender el avión presidencial será una complicación. Seguro que a los aviones les pasa algo similar a lo que les sucede a los coches que apenas salen de la agencia ya se devalúan. Entonces, salir a la venta de un aparato con las características tan especiales no sólo va a ser complicado, me parece que va a ser mala idea.

Primero, lo obvio. ¿Cómo hará el nuevo presidente para viajar con su comitiva? A lo mejor les sale más caro el caldo que las albóndigas, pagar tanto boleto de avión a líneas comerciales puede ser más costoso que irse todos juntos en la que ya tienen, tal vez con la depreciación y la pérdida que implica salir a ofrecer el aeroplano alcanzaría para pensar que no es buena idea. Seguro es peor que mandar a todos los morenistas en primera.

Tal vez anden pensando en rentar aviones y eso empezaría a causar mala espina. ¿Tendrían que entrar a Compranet los posibles proveedores que quisieran dar el servicio de aerotaxi? Además, la serie de características que deberá tener una aeronave así me hace creer que, si sumamos las facturas de los servicios que se solicitarán desde la etapa de transición hasta el último día del sexenio pejista, me sabe a que la idea no es tan estupenda como se escuchaba cuando los toros se contemplaban desde la barrera.

Luego viene la complicación de a quién se lo van a vender, porque si se lo venden a Evo Morales, a Maduro o al nuevo presidente de Cuba, francamente se prestaría a sospechas. ¿Por qué malbaratar algo que funciona y darlo a un mandatario como los mencionados? Sospecharíamos que ahí hay gato encerrado, aunque no lo hubiera. Francamente, la cosa se agravaría si el comprador fuera un mexicano de la iniciativa privada. Aunque la compra fuera transparente y el interesado tuviera la buena intención de sacar al futuro presidente del atolladero, todos creeríamos que nadie hace nada en forma gratuita y desde luego, daría de qué hablar. Ya lo sabemos, cuando el río lleva es que agua lleva y todos los dichos que se ajustan nos alcanzarían para chismear buena parte del sexenio.

Algo parecido sucede con el precio de las gasolinas. Se prometió que no habrá gasolinazos, lo que se entiende como que el precio del combustible quedará estable a lo largo de todo el sexenio. Me pregunto como pensará hacer esto si el precio del petróleo sube, porque si baja, no hay problema. Hasta donde me quedé el barril de petróleo no lo controla el señor presidente sino que cotiza en los mercados internacionales y el precio lo fija la ley de la oferta y la demanda. Claro, en campaña, todo suena maravilloso. Unos están en plan de prometer y otros en plan de creer todo lo que se escucha.

Eso es lo malo de prometer ocurrencias. Si no cumples, malo; si cumples peor. Nunca como ahora, nos ajustamos al dicho de que ‘prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila’. Y, como decía mi abuelita, ten cuidado cuando estés ofreciendo cosas y al momento de cumplir: procura hacerlo con tus propias cosas y deja las mías en paz. Es tan fácil consumar con la hacienda ajena. Hay entuertos que se oyen como ensueños en ciertos contextos y que al momento de enfrentarlos, todos se sienten como toreros primerizos. Al darse cuenta del tamaño de los cuernos, quieren salir corriendo.

Pero López Obrador es el tipo de líderes que gobiernan para sus bases y la palabra empeñada está escrita en oro, al menos eso es lo que dijo. ‘Ahí está el detalle, Chato’, diría el famoso filósofo mexicano cuando personificaba a ‘Cantinflas’. AMLO cumplirá, aunque sea contraproducente. Algunos aplaudirán gozosos, otros arrugaremos el rostro. Ni hablar, con o sin avión presidencial, es recomendable ajustarse el cinturón. Y, como dicen las azafatas, en el poco probable caso de una eventualidad, habrá que ponerse la máscara de oxígeno.