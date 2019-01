Cerrar el gobierno

Recuerdo que cuando era chica e iba a visitar a la familia en el pueblo de mis padres, a veces veía anuncios en las ventanas de los negocios que decían: “Cerrado por vacaciones”. Lo peor que me podía pasar era que mis vacaciones coincidieran con las de don Luis, el dueño de la dulcería de la esquina de casa de mis abuelos. Lo bueno era que don Luis cerraba dos o tres días y las puertas de su negocio se abrían para felicidad de todos los niños del barrio. Pocos días sin actividad no afectan, los niños íbamos todos los días a ver si ya podíamos comprar y brincábamos de gusto cuando el negocio volvía a operar. Pero, cuando el cierre se prolonga y cuando no es una dulcería sino un gobierno, las repercusiones se magnifican.

Para dimensionar el nivel del problema, estamos hablando de cerca de 800 mil funcionarios federales que están en sus casas esperando a ver cómo se va a solucionar el problema o gente que está yendo a trabajar sin cobrar su sueldo. Son personas que trabajan en parques nacionales, museos, servicio de limpieza, dando servicios como licencias matrimoniales o certificados de defunción.

El cierre parcial del gobierno cumple tres semanas, sume a los Estados Unidos en una incertidumbre que huele a crisis y no se ven muchos visos de solución. Cuando los problemas son grandes, la prudencia siempre es un recurso. No obstante, el presidente Donald Trump amenaza con mantener el cierre del gobierno durante meses o incluso años si no le autorizan un presupuesto de 5 mil millones de dólares para construir el muro en la frontera con México.

La primera pregunta que se me viene a la mente es: ¿Para qué quiere todo ese dinero, qué no íbamos a ser los mexicanos los que íbamos a pagar el muro? Ciertamente, de este lado empezamos a respirar con algo de calma al enterarnos que Donald Trump está pidiendo esas cantidades pues significa que ellos pondrán el dinero para la construcción. Menos mal. Y, una vez recuperado el aliento, me pregunto si los funcionarios estadounidenses piensan sentarse a verse las caras mientras el Congreso les sigue negando la autorización.

Todo indica que para el presidente de Estados Unidos es más importante ganar la batalla del muro que gobernar. A puesto en el centro de sus prioridades el tema migratorio con una solución que es a todas luces poco factible y que está empezando a crear fisuras incluso en las filas republicanas. Entonces, para salirse con la suya, prefiere ponerle freno al gobierno y prácticamente deja en suspenso la actividad diaria. ¿Cuánto tiempo resiste una nación sin estar en funciones?

El cierre del gobierno no debiera de durar mucho. Las amenazas que hace el presidente Trump nos dejan ver a un hombre que ya inició su campaña de reelección para el 2020 y que sabe que su mejor recurso electoral es ese discurso apasionado en contra de los migrantes. Ese ha sido el instrumento de cohesión del trumpismo pero, parece que los apoyos se le van desvaneciendo incluso en su propio partido.

La ventaja que tiene Trump es que cuenta con una base de votantes que le es muy fiel. Tanto es así que como el mismo dijo, lo podrían encontrar en flagrancia cometiendo un crimen y aún así seguirían votando por él. No obstante, cuando los ciudadanos se den cuenta de que la persona que debe marcar la dirección de su país puso el letrero de: Cerrado y esto les afecte directamente, las cosas pueden cambiar.

Las partes que deben negociar muestran posiciones encontradas y aunque presidente y Congreso buscan encontrar una salida al conflicto, no se ven muchas ganas de que alguien se aparte de su punto de vista. La necedad y el poder tienen repercusiones tarde o temprano: la parálisis del aparato del Estado.