Las ventanas

Las tres mortificaciones de nuestros tiempos

Dice Joaquín Luna, periodista catalán que el hombre contemporáneo tiene tres mortificaciones esenciales: la del clima, la de la nueva alimentación y la de la vida misma, que se ha vuelto enemiga del hedonismo. La de la vida es una magulladura que asumimos, igual que lo han hecho muchos en el pasado, cada quien con sus angustias, no tenemos la exclusividad; la de la comida se ha convertido en una herida supurante. Antes, los padres nos ponían el plato enfrente y lo comíamos son chistar. Si nos invitaban a comer, las madres nos advertían que si queríamos conseguir permiso, nos teníamos que portar bien, mostrar modales y acabarnos todo lo que nos sirvieran. Hoy, tenemos tantas opciones: con azúcar o sin endulzantes, con o sin gluten, carnívoros, vegetarianos, ovolactos y las variedades son tantas que más vale investigar antes de traer a comer a un amiguito a la casa, no sea que le vayamos a causar un choque anafiláctico si le damos cacahuates en la ensalada.

Algunos pensaran o no que esas son exquisiteces, pero lo del clima está para pensarse. Nos informan que las emisiones a nivel mundial están alcanzando unos alturas sin precedentes y eso que parece que aún no han llegado a su cuota máxima. Ya sé que cada año decimos lo mismo: pero este noviembre más que otoño, parecía verano. Y, este diciembre no nos ha hecho sacar los abrigos ni los suéteres. Parece que si seguimos por este camino, las bufandas serán prendas de museo y los calcetines para dormir serán referencias literarias. Los expertos en acción climática de la ONU sostienen que los últimos cuatro años han sido los más calurosos de la historia y las temperaturas invernales del Ártico han aumentado en tres grados centígrados desde 1990.

Claro que eso del cambio climático no se trata de sentir calorcito y ya. Tiene consecuencias importantes. Los niveles del mar están subiendo, los arrecifes de coral se mueren y estamos empezando a ver el impacto fatal en la salud a través de la contaminación del aire, las olas de calor y los riesgos en la seguridad alimentaria. Lo increíble es que hay gente que niega el cambio climático y se reúsa a creer que el tema es serio, como si se tratara de un dogma de fe. Estos agnósticos del clima, estos

descreídos no se dan cuenta de que los impactos se sienten en todas partes del mundo y están trayendo consecuencias muy reales en la vida de las personas.

Por ejemplo, las economías nacionales se están viendo afectadas por el cambio climático, lo cual a día de hoy nos está costando caro y resultará aún más costoso en el futuro. Algunos piensan que el problema es tan grande y está tan desbordado que se le sale de las manos. Que se preocupen los que pueden hacer algo, señalan y entierran la cabeza en un hoyo, como las avestruces. Si no lo veo no existe, dirán. Pero es momento de reconocer que ahora existen soluciones asequibles y escalables que nos permitirán dar el salto a economías más limpias y resilientes. No todo son malas noticias. Los últimos análisis indican que, si actuamos ya, podemos reducir las emisiones de carbono de aquí a doce años y frenar el aumento de la temperatura media anual por debajo de los dos grados centígrados.

Tenemos que involucrarnos y poner manos a la obra. Para que las acciones y los planes sean efectivos y fiables, no pueden enfrentarse en forma aislada: se debe mostrar una vía hacia la transformación completa de las economías siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible. No se trata de generar ganadores y perdedores, ni aumentar la desigualdad económica. Tienen que ser programas justos para crear nuevas oportunidades y proteger a aquellos que se ven afectados por los impactos negativos en el contexto de una transición justa. Hay que tomar rumbos que vayan en concordancia con el planeta, medidas basadas en la naturaleza. Lo primero que podemos hacer es hablar de ello, enterarnos.

Nos llegó el tiempo de tomar una acción local y en nuestras ciudades. Un avance de la mitigación del clima y la resiliencia a nivel urbano y local, con un foco de especial atención en nuevos compromisos sobre de bajas emisiones, transporte público e infraestructura urbana, y resiliencia para las personas pobres y vulnerables. Sí los elementos clave son la resiliencia y adaptación. El fomento de los esfuerzos globales para abordar y gestionar los impactos y riesgos del cambio climático, particularmente en las comunidades y naciones más vulnerables.

Concuerdo, son tres las mortificaciones de nuestros tiempos. Y, a como vamos, si seguimos sin escuchar, sin atender, sin accionar, nos vamos a quedar con una sola: la de resolver la vida misma.

