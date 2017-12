Las ventanas

¿Para qué sirve el Ejército?

De repente, a unos cuantos días de que empiece el puente de Guadalupe Reyes y cuando ya estamos pensando en los brindis navideños, las listas de regalos, las reuniones corporativas, de amigos, con familia, justo cuando empezamos a poner atención en otras cosas y andamos algo distraídos, en el Poder Legislativo se ponen las pilas y les entra la urgencia para aprobar la Ley de Seguridad Interior. ¿Y eso? Generalmente, nuestros legisladores toman todo con mucha calma y este cambio de conducta me despierta ciertas sospechas.

No entiendo la urgencia. El cambio de velocidad me resulta suspicaz. Especialmente cuando ha pasado tanto tiempo sin que el tema mereciera una reflexión profunda y después de que la tuvieran olvidada, esperando a que alguien se acordara. El segundo día del mandato de Enrique Peña Nieto, en un acto tan formal que nos recordó otras épocas, el presiente y los partidos políticos firmaron el Pacto por México. Uno de los puntos centrales era el tema de la seguridad y ha sido una de las promesas incumplidas de este sexenio. Han pasado muchos días y parece que ahora hay que hacerla cumplir a marchas forzadas.

La Ley de Seguridad Interior tiene apoyos y tiene detractores. Por un lado, las fuerzas armadas se quejan de estar cumpliendo tareas que no tienen que ver con la naturaleza de sus funciones. Andan llevando a cabo labores policiacas, asumiendo responsabilidades que no les tocan. Los pusieron en las calles y los dejaron en un estado de indefensión porque lo que hacen no corresponde con lo que debieran estar haciendo. Entonces, ¿para qué sirve el Ejército?

Según el sitio oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ejército Mexicano es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de México, depende de la Sedena, y se encarga de defender la soberanía del país, así como de ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes. Si atendemos la teoría porteriana de administración estratégica, para entender, lo primero que tenemos que revisar es la misión de cualquier organización. Entonces, según el sitio oficial, la Secretaría de la Defensa Nacional organiza, administra y prepara al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desplegados a lo largo y ancho del país y que tiene entre sus misiones “Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación”; con una visión capaz de hacer frente a amenazas externas e internas, que pongan en riesgo la consecución y/o mantenimiento de los objetivos nacionales.”

Publicidad

Lo que pasa es que últimamente vemos a nuestros soldados haciendo muchas funciones que como dice el secretario, el general Cienfuegos, en realidad no les competen. Los he visto dirigiendo el tráfico, bajando gatos de los árboles, transportando delincuentes, irrumpiendo en hogares, capturando forajidos. Si la Ley de Seguridad Interior les va a dar un marco jurídico en el que los veremos haciendo lo que deben y protegiendo a los soldados para que nos puedan cuidar, todo suena adecuado. Permitir que se busquen mejores condiciones regulatorias para nuestras instituciones es lo que cualquier país civilizado debe hacer.

Pero, las protestas por esta ley nos hacen ver que no todo es así de sencillo. La ley autoriza procedimientos que no son del todo virtuosos, como intervenir conversaciones privadas, facultar acciones preventivas con base en el criterio del Ejército, neutralizar actos de resistencia no agresiva, el proyecto tiene imprecisiones mañosas y no se esbozan mecanismos efectivos de respeto a los derechos humanos.

Por supuesto, si estamos hablando de capturar a un maleante que pone en peligro a la sociedad, entendemos que le escuchen lo que dice en privado, que se informen de sus movimientos, que le apliquen prisiones preventivas o lo que sea necesario para dejar de delinquir. La línea es sutil. Pero, ¿si se trata de un civil que no se porta mal? O, si se trata de un señalamiento a un inocente que sea víctima de una venganza. Entonces, tampoco se cumple la misión de las Fuerzas Armadas. Entonces, en vez de cuidar la seguridad, se convierte en una fuerza que amenaza. ¿Para eso queremos que sirva el Ejército?