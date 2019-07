Las Ventanas

Responsabilidad social corporativa

Siempre le he dicho y lo sostengo: una de las grandes máximas institucionales es que ningún profesional ha creado ni creará un negocio para perder dinero. Pero sí es cierto que las motivaciones para la fundación de un proyecto empresarial cambian y se adaptan a las circunstancias del momento. Actualmente, nos desarrollamos en una economía que a querer o no es globalizada que deriva en un mercado, empresas, intereses, públicos que no responden a los criterios locales o nacionales. No pasa como ocurría hasta hace unas décadas, sino que responden a juicios de índole internacional. Todo ello está impregnado de unas demandas sociales que han permanecido latentes durante largos años pero que empiezan a ver la luz de manera acelerada.

Esta realidad deriva en la necesidad de una concienciación social de todas las acciones empresariales que se desarrollan. A lo largo del siglo XX y en buena parte del XXI hemos reflexionado sobre lo que significa la empresa y que son las corporaciones. Nos enfrentamos a un problema de fallas en la continuidad y quiebras en México y en el mundo. Las compañías mueren porque sus directivos se centran exclusivamente en producir bienes y servicios y se olvidan de que una empresa es una comunidad de seres humanos que está en el mundo de los negocios, cualquier negocio, para permanecer viva. El término negocio en marcha no puede ser olvidado en un cajón de escritorio.

Las empresas y sus directivos deben pensar en términos de los impactos que generan en el ambiente. Las consecuencias medioambientales de las actividades comerciales de los negocios llevan poniendo en peligro la perdurabilidad del medioambiente tal y como lo conocemos. Y no solo eso, sino que se ha ido más allá. Ya no se exigen únicamente prácticas responsables de las compañías a nivel medioambiental sino también social. Las instituciones deben adquirir un compromiso con la comunidad en la que viven, porque son un ente social más con las mismas o incluso más responsabilidades sociales.

Ser líder significa tener en mente temas como sustentabilidad, es decir, minimizar nuestra huella de carbón, nuestra capacidad destructiva y maximizar la contribución positiva a la sociedad, a la vez que fortalecemos nuestra competitividad a largo plazo, haciendo que el mundo sea un mejor lugar para vivir todos nosotros y las generaciones por venir. Hubo momentos en que tanto empresarios como sus proyectos ni pensaban ni tenía en sus planes estos temas. El radar ha empezado a detectar que si no hacemos caso a las alertas, el problema puede llegar a ser irreversible. Es momento de ponernos manos a la obra.

La responsabilidad social corporativa sonaba como un buen anhelo, como una intención aspiracional y esa era la mejor forma de ponerla en pausa. El significacdo de responsabilidad social corporativa que también se conoce como empresa socialmente responsable, ha pasado de ser un concepto abstracto y mal entendido, a ser un apellido que otorga prestigio a las empresas que deciden adoptarlo.

Pero la evolución no se detiene en este punto. No puede ni debe ser un tema mercadológico que sirve para dar prestigio. De hecho, para generar una buena reputación, el tema debe estar incrustado con sinceridad en la filosofía organizacional de las empresas, en la mente de sus ejecutivos y en los objetivos de sus consejos de administración.

Las empresas han adoptado y adaptado esta concepción con el objetivo de seguir lucrándose con sus actividades empresariales, pero poseyendo un argumento perfecto para venderse ante una sociedad cada vez mejor educada en temas sociales y medioambientales: ser socialmente responsable o, lo que es lo mismo, buena con el entorno más próximo que le rodea y en el que crece.

En el siglo XXI debemos asumir esto como un valor obligatorio que deben mostrar las empresas tanto en su ámbito externo como en el interno, debe ser un elemento que impregne a su esencia y no un complemento que se limita al cumplimiento de unos estándares mínimos, y debe ir de la mano de la ética.