Las ventanas

Aparofóbicos

Ahora resulta que en estas épocas de posverdad, en la que el miedo se convierte en un arma de manipulación efectiva, nos da por hacer concursos para denominar conceptos y para llamar a las cosas por su nombre. La Fundación Español Urgente dictaminó que la palabra del año es aparofobia. ¡Ay, caray!, y ¿qué quiere decir eso?

Aparentemente, existe un vocablo que define ese sentimiento tan viejo como amenazador, tan violento como real que significa que nos dan miedo los pobres. El término no tiene que ver ni con la raza de las personas ni con su color de piel ni con sus preferencias políticas o sexuales ni con sus enfermedades ni con sus tradiciones o creencias. La aparofobia no es un temor al contagio, hasta el momento no parece posible que alguien que sea pobre transmita el bicho de la pobreza, no es que temamos que la miseria se nos vaya a pegar o que el fantasma de la indigencia se nos vaya a meter a la casa a quitarnos las cosas.

No es eso.

Es tan simple como tener miedo. Miedo a los que son miserables. Se trata de rechazar a todos los que llegan a nuestra presencia sin haber desembarcado de un yate o sin haber aterrizado de un avión privado o sin haber bajado de un auto de último modelo. Se trata de cambiarnos de acera cuando vemos a una persona en condición de pobreza y se nos activan una serie de mecanismos de defensa que tienen que ver más con las ganas de salir huyendo que de correr a ayudar.

Porque, como dice el dicho: lo que en el pobre es borrachera, en el rico es alegría. Entonces, cuando una persona viste ropajes elegantes, viene ataviado de joyas y trae la cartera llena de billetes, hasta las rastas se le ven bonitas, el olor diferente nos parece exótico, las costumbres nos generan curiosidad y la falta de higiene nos resultan originales. Pero, cuando estamos en el extremo contrario y vemos a un indigente en la calle se nos activan las alarmas y hasta nos cambiamos de acera.

Convertirnos en aparofóbicos es lo que nos faltaba. Es la cereza del pastel de un mundo intoxicado por el consumismo a gran escala, es el último peldaño de la pendiente en la que tener es más importante que ser. En esta condición, nos asusta tanto ver a los que nada tienen que preferimos poner pies en polvorosa antes que enfrentar una realidad tan atroz. Claro, no es lo mismo ser aparofóbico en los países nórdicos que en México donde la pobreza extrema y el segmento de personas que no tienen lo suficiente para calmar su hambre es una realidad.

En este país, ser aparofóbico sería terrible. Tendríamos que vivir encerrados en la casa sin salir a la calle porque viviríamos muertos de miedo, temblando permanentemente y castañeteando los dientes mientras la piel se nos pone de gallina. No podríamos salir a caminar sin sentir un nudo en la garganta o sin dejar de mirar de soslayo porque sabemos que ahí van a estar. Lamento decirlo, pero estamos rodeados de ancianos, migrantes, gente sin trabajo, niños que no tienen lo suficiente.

Aunque, tal vez tener la palabrita no sea tan malo. Tal vez, ahora que podemos denominar esta sensación –políticamente incorrecta, eso es evidente y por ello, mejor ni hablamos del tema-, ya que le hemos puesto nombre al concepto, podemos empezar a entenderlo y, como decían en la clase de Lógica, cuando entiendes una percepción y la puedes definir estamos en posibilidades de encontrarle una solución.

Como los hedonistas que nos hemos vuelto en la época de la postverdad, y dado que a los hedonistas no les gusta la incomodidad, a lo mejor y sólo por evitarnos la molestia y calmarnos el pánico a los pobres, podríamos empezar a buscar un alivio a esta situación. Otra es la conveniencia, porque a como están las cosas, en una de esas caemos en desgracia y en lugar de sentir miedo, lo causamos. Entonces, necesitaremos un valiente que se trague el miedo y venga en nuestra ayuda.