Las ventanas

Lo que puede salir mal

“Si algo malo puede pasar, pasará”

Ley de Murphy

En el caso de Emilio Lozoya Austin, se está bordando fino. El entramado de abogados de primerísimo nivel, entre los que están el famoso juez Garzón y Javier Coello se han encargado de confeccionar las argucias legales necesarias para ayudar a su cliente y, por supuesto, entre ellas hay una clara negociación con autoridades mexicanas. El propio presidente López Obrador ha hecho referencia al trato que se le dará al exdirector de Pemex y los acontecimientos hablan por sí mismos. El señor está en un hospital privado recibiendo atención médica, a pesar de que el gobierno español asegura que de allá lo mandaron sano.

Este caso le viene al presidente como anillo al dedo, le cae en el momento preciso. La atención se aleja de los temas económicos, de la emergencia sanitaria, de la situación en las calles y pone el acento en los delitos del señor Lozoya que no son menores: operaciones de procedencia ilícita, asociación delictiva, cohecho y el escándalo que le da tema a la sociedad mexicana. Más que preocuparnos por la forma en que López Obrador está habilitando cada vez más operaciones a las fuerzas armadas, estamos especulando si Videgaray ésto, si Peña aquello.

Al presidente le llegó en bandeja de plata y en el momento oportuno el tema de Emilio Lozoya Austin que huele a corrupción por todos lados. Los hedores le salpican con sospechas asquerosas a priístas y a panistas. Ya andan corriendo con agilidad los nombres de implicados en esta podredumbre. Las cifras del dinero que se movió en aviones del ejercito en maletas deportivas le revuelve el estómago al más estoico. Negocios, concesiones, trámites, para todo hubo. En contraposición, los lopezobradoristas lucen prístinos.

Con Lozoya se enciende legítimamente la indignación. El dinero que se repartió no era de ellos ni es de los actuales. Se inflama la ilusión de recuperar lo arrebatado en momentos en los que se necesitan tantos recursos para reactivar a un país. Y, si bien es cierto que al exdirector de Pemex le falta mucho camino por recorrer, que el proceso apenas empieza y que la justicia no es tan rápida como el juicio mediático, si el Estado no maneja adecuadamente esta situación, el enojo del pueblo contra unos se puede tornar en desilusión otros. La corrupción es infecciosa y contamina todo.

Me parece que desde las filas del gobierno no se está apreciando el enunciado de la Ley de Murphy. Si el tema Lozoya no se maneja bien, hay muchas cosas que pueden salir mal. De hecho, ya está sucediendo. Uno no puede más que preguntarse ¿por qué está siendo atendido en uno de los hospitales más caros de México y no en alguno del sector salud? Si el hombre estaba enfermo, tiene derecho a servicios médicos, ni modo que no, pero el padecimiento que reporta no es para tenerlo tanto tiempo internado. Surgen las sospechas.

Si en España estaba sano —y si le creemos a los españoles—, ¿se habrá enfermado en el trayecto?, ¿será que no está enfermo? Y, más allá de contemplaciones están los hechos: un hombre que debe enfrentar un proceso penal no está en la cárcel. Las dudas brotan como hongos en un jardín mojado. Nos queda claro que Emilio Lozoya es sospechoso de formar parte de una cadena de cochupos internacionales y eso inflama la irritación nacional. En momentos en los que se enfrentan problemas graves en el país y de cara a elecciones intermedias, la coyuntura puede resultarle muy favorecedora al presidente López Obrador si mueve bien sus fichas. Pero, lo de ser testigo, en el formato que le quieran dar, saca chispas.

Desde luego, si esto se trabaja con descuido, improvisación y desaseo, lo que puede salir mal, va a salir peor, Murphy dixit. De corazón deseo que no sea así. No por una cuestión política sino por una de justicia. Los mexicanos nos merecemos mucho más que un golpe mediático. Ya nos estamos imaginando las arcas llenas con todo lo robado que le regresarán al pueblo. ¿Será?