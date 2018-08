Las ventanas

Un pacto comercial modernizado

Últimamente los pronósticos no han estado del lado de la lógica: pensé que Trump no llegaría a la Casa Blanca y ahí está; pensé que la Gran Bretaña no votaría por alejarse de Europa y votaron a favor del Brexit; creí que las ideas prevalecerían sobre las ocurrencias y miren nada más los últimos acontecimientos nacionales. Sin embargo, parece que, en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que nunca tuve dudas de que llegaría a buen puerto estamos a punto de conocer buenos resultados.

Me da mucho gusto ver que la capacidad negociadora del equipo encabezado por Ildefonso Guajardo va a cosechar un éxito tan necesario como agradecible. Hay muy buenas probabilidades de que haya un cierre favorable a mediados de la semana que empieza. Se ha avanzado para concluir los pendientes entre México y Estados Unidos. Veinte de 30 capítulos están cerrados y los que hacen falta, necesitan precisión en algunos párrafos, acuerdos en términos de la redacción o de los términos que se deben utilizar.

Claro, los temas difíciles como la regla de origen, estacionalidad, los mecanismos de solución de controversias y la cláusula de extinción quinquenal —cláusula sunset— siguen están en las mesas de discusión, pero se sigue avanzando. Como dijera Woody Allen, “los resultados están muy bien, especialmente si llegas bien vestido para la ocasión”. En este sentido, se le podrán criticar muchas cosas a la presente administración, pero el equipo que encabeza el secretario de Economía se ha vestido de serenidad y perseverancia. Parece que llegaron bien ataviados a la invitación.

En tiempos de guerras comerciales, de tarifas retaliatorias, de aranceles y barreras, parece una muy buena noticia que Estados Unidos y México se estén acercando y que Canadá se siente a la mesa con acuerdos planchados para preparar una firma de un tratado modernizado en el que se tomen en cuenta las nuevas condiciones que marca el mundo digitalizado del siglo XXI.

Dentro del inventario de preocupaciones que tiene la próxima administración, sería magnífico tachar este pendiente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría llegar en diciembre con una situación dual y dicotómica: un entorno favorable en caso de que se logre firmar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes del 1 de diciembre, pero con un ambiente desfavorable causado por el alza de las tasas de interés, tanto en las finanzas públicas como sobre todo en la actividad económica general. El incremento del costo del dinero implica también elevar el costo de una parte de la deuda pública, lo que reduce el gasto programable ante un alza de los costos financieros. Por lo que, una preocupación menos sería muy agradable.

Hasta el momento, todo está bien y parece tener un pronóstico favorable, pero, lo sabemos muy bien, con Trump en la Casa Blanca, nada está garantizado. Buscando la mesura, sin echar las campanas al vuelo y sin ser de esas aguafiestas que a todo le ve el lado negro, verdaderamente, hay signos que nos permiten adelantar un buen pronóstico.

El peso ha venido recuperando terreno, el balance en el tipo de cambio es positivo, nuestra moneda se ha ido apreciando, el índice que mide la confianza del consumidor en México alcanzó en julio un máximo no visto desde marzo del 2008, tras las votaciones del primero de julio y de una mejoría en torno al futuro de las negociaciones TLCAN.

Las expectativas favorables en torno a las negociaciones que llevará a cabo Ildefonso Guajardo nos dan un respiro y nos pueden generar una esperanza fundada de que lograremos llegar con un tratado comercial modernizado antes de que empiece la siguiente administración. Ojalá.