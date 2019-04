Las ventanas

Puentes y cruces fronterizos

Una de las aspiraciones neoliberales que se acariciaban con tanto amor en los años noventas y que nos enseñaban en las aulas de lo que en su momento fueron las escuelas prestigiadas del país y del mundo, era el libre tránsito de personas y mercancías. Esto, según aprendimos entonces, tenía que ver con dos libertades: de vivir en el lugar que ofreciera mejores posibilidades para alcanzar los anhelos personales y de comprar aquello que nos conviniera más dependiendo de la relación precio calidad. Claro, estas libertades se ganaban con independencia del lugar de nacimiento o por el origen de donde vinieran estos bienes y servicios. En nuestras cabecitas, este sería el camino que nos condujera a una mayor igualdad de oportunidades y una mejor distribución de la riqueza.

Evidentemente, no fue así. En los últimos años la riqueza se concentra en cada vez menos manos, en el mundo hay y habrá más pobres y tristemente, las fronteras en vez de desdibujarse, parece que se empezarán a hacer más duras y difíciles de cruzar. Si no, basta echarle un ojito a la frontera norte que padece una crisis por la presencia de más de siete mil migrantes centroamericanos nada más en Ciudad Juárez. Para impedir el cruce masivo de personas en forma ilegal, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos aumenta los protocolos de revisión y provoca filas de tráileres de más de quince kilómetros que se traducen en alrededor de ocho horas de espera para cruzar la frontera. El foco rojo que se enciende allá se empieza a iluminar con una alarma ya que el 41% del comercio exterior que se hace por carretera pasa por las aduanas de Nuevo Laredo y Reynosa.

Los puentes internacionales de Reynosa y Matamoros tienen filas largas y parece que todo se debe a que el personal aduanero estadounidense se va rotando entre Tijuana y Ciudad Juárez, no hay suficientes oficiales, los han replegado a otras partes, los que hay se tardan mucho en las inspecciones que han aumentado su grado de minuciosidad y ya en grado extremo el Puente Reynosa Pharr cerró el paso a vehículos particulares para dar paso a camiones de carga mientras que en el Puente Anzaldúas se cierra y se abre la línea express. Visto de lejos y a botepronto, cualquiera dirá: pues que esperen. El problema son las perdidas millonarias que se generan ya que no están llegando los insumos a tiempo.

Los primeros padecimientos los están sufriendo las empresas de la frontera, especialmente las maquiladoras que no reciben sus materiales a tiempo, por lo tanto, al ver interrumpida su cadena de suministro, tienen retrasos que se traducen en sanciones que se convierten en pérdidas. Si bien es cierto que el modelo neoliberal tiene una gran deuda en términos de distribución de la riqueza, irnos al otro extremo no sacará a la gente de la pobreza. Tener empresas en números rojos traerá cierres, pérdida de empleos y gente descontenta que pasará a la desesperación.

Escuchamos al presidente Trump decir que va a cerrar la frontera entre México y Estados Unidos y en lo que muchos andan pensando que eso no podrá suceder, otros nos enteramos que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos disminuyó en un 50% el número de empleados. Si esto no es ir preparándose al cierre de la frontera, se le parece mucho.

Hablar como oráculo apocalíptico en torno a las pérdidas millonarias que se causarán y se están causando me parece ingenuo. A mí me gustaría saber qué está haciendo el equipo del presidente López Obrador para resolver los problemas que ya están estallando como cuetes de feria a lo largo de la línea fronteriza. No hay un puente o un cruce fronterizo que no tenga una complicación. Encima, nos enteramos por comunicados de las autoridades estadounidenses que ha habido mil aprehensiones de centroamericanos que cruzaron ilegalmente en un sólo día.

Por supuesto, hay realidades que superan ideologías, apreciaciones, índices de popularidad y demás brillos y espejos. En la frontera norte hay un problema grande que debe atenderse por vías diplomáticas de inmediato. Aquí, la frase de tender puentes y abrir puertas deja de ser un lugar común y se transforma en una gran urgencia.