Las ventanas

Las vergüenzas

Dicen por ahí que vergüenza es hacer las cosas mal y que te agarren. Y, gracias al Centro de Análisis e Investigación Fundar, agarramos a muchos con las manos en la masa. No tuvieron tiempo y dejaron los dedos en la puerta: salieron machucados. Otros, quizás más abusados, más previsores o más inteligentes, sacaron las manos y supieron proteger su identidad a base de amparos. Sí, nos enteramos de que todos los mexicanos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. A esos se les perdonan todos sus pecados –que es lo menos importante- y el pago de impuestos.

Vamos a ver, esgrimir que eso fue legal es no entender o tener una cachaza portentosa. ¿Por qué hay personas físicas y morales a las que se les condona la engorrosa obligación de pagar impuestos? A los que perdonaron, habría que preguntarles qué fue lo que les dio valor para hacerlo. En esta vida nada sale gratis y menos cuando se trata de cumplir con el fisco. A los que les fueron perdonados, me gustaría que me dijeran cómo le hicieron para no tener que pagar semejantes cantidades.

Más allá de legalidades o no, de perdones y condonaciones, está la lacerante verdad: en México hay gente que todo lo tiene y personas a las que todo les falta. En medio esta una adelgazada clase media que tiene que cargar con ambos extremos. Los ricos no pagan y los pobres no tienen qué ni con qué pagar. Así que, quienes vamos empujando nuestra cotidianidad diariamente ya sabemos que además de nuestras propias cargas, también llevamos a cuestas las de los que no aportan. No es lo mismo cumplir y entender que esta sociedad tiene una obligación con los desposeídos y pasar a la caja a pagar que saber de actos de corrupción, prebendas y favoritismo.

Es de agradecer al Centro de Análisis e Investigación Fundar el arduo trabajo, la resistencia y la perseverancia que mostraron para conseguir que los mexicanos nos enteremos de aquello que se mantiene en la opacidad y quería quedarse ahí. Aguantaron como los valientes e hicieron de la transparencia su valor regente, su misión y la meta a la que por fin llegaron. Triunfa el derecho que tenemos los mexicanos de conocer la verdad.

Por otro lado, entristece ver la poca congruencia que hay entre lo que ciertos personajes dicen y lo que hacen. En la lista, como en la botica, hay de todos. Y en este selecto grupo, se encuentran personas que no nos sorprende verlas ahí. Leer su nombre es la confirmación de un estilo de vida en el que la costumbre es gozar y dejar que otros paguen sus goces. Lo lamentable es leer nombres de personas que uno solía admirar, empresarios que pensábamos que eran gente industriosa y buena, que se usa de ejemplo en cátedras empresariales o deportistas que aplaudimos con entusiasmo o artistas que nos emocionaron hasta la médula. Duele ver que haya ídolos que resultaron tener pies de barro.

Comprende uno la desesperación del quienes confiaron en que la 4T estaría integrada por elementos que harían las cosas en forma distinta, que son cercanas a Andrés Manuel López Obrador y que cuando lo acompañaron en campaña, se enrollaron de esa bandera de honestidad valiente y se abrigaron en una imagen que no le hace justicia a sus hechos. Ahora resulta que el modelo neoliberal les parece repugnante, salvo cuando se trata de conseguir beneficios y favores.

Imagino la desilusión del presidente al enterarse de que hay nombres allegados que forman parte de la lista. Indigna enterarse de que muchos de ellos, en vez de asumir que ya los agarraron en sus maromas, le quieran echar la culpa a su contador. ¡Qué vergüenza! Al ratito nos van a decir que fue responsabilidad de su jardinero o de la persona que les corta el pelo. Y, por supuesto, uno se pone a analizar. ¿Cómo le habrán hecho para obtener semejante beneficio? ¿Lo habrán ido a pedir o se los habrán ido a ofrecer?

Para no hacerle al cuento, queda claro: la revelación de la lista de empresas y personas físicas que fueron beneficiadas con condonaciones y cancelaciones fiscales deja expuestos a muchos. Este tipo de perdones se otorgaron en particular a los contribuyentes que tienen más recursos económicos, lo que daña las finanzas públicas y mina la confianza de los ciudadanos en las autoridades. Si como dice John Maynard Keynes, a nadie nos gusta pagar impuestos, ahora nos va a gustar menos.

