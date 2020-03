Las ventanas

La popularidad de un presidente

Acabamos el primer trimestre del año con la noticia de que la popularidad de Andrés Manuel López Obrador bajó y que él se hace cargo y dice que es el reflejo del desgaste del poder. Esa es la nota, que el titular del Ejecutivo lo admita porque no le gusta aceptar sus hierros. Y, es que la caída ha sido constante y pronunciada: es de 19 puntos. Vamos, no se puede tapar el sol con un dedo. La popularidad de un mandatario refleja el estado de ánimo de su pueblo. Por eso, cuan-

do AMLO ganó las elecciones, sus números estaban por todo lo alto y el romance con el pueblo estaba en una fase intensa de enamoramiento –lo mismo le pasó a Fox-, pero, el día a día carcome el entusiasmo y lo que antes eran puras cualidades, ahora se aprecian de forma distinta.

Era lógico que sucediera y que López Obrador lo admitiera. No se puede ser un prestidigitador del carisma por toda la eternidad. A muchos, les ha fascinado la capacidad que tiene este hombre para volar al ras del pantano sin ensuciarse el plumaje. Este pueblo mexicano es paciente y olvidadizo, pero hay algo que no perdona: la frivolidad de sus gobernantes. Esa indolencia que hace que desde el pináculo del poder sólo interese lo que a ellos les llama la atención y lo demás es lo de menos.

Muestras hemos tenido muchas: hijos de mandatarios causando problemas con sus desmanes y sus excesos, hermanos incómodos, esposas que actúan como monarcas absolutistas, colaboradores que no entienden y se sirven con la cuchara grande. Al presidente López Obrador se le han venido muchos asuntos encima, como consecuencia de ir aventando en forma desordenada las cosas que le resultan incómodas en un clóset y cuando le toca abrir la puerta, todo se le cae como una avalancha de piedras y le golpean la imagen.

La indiferencia frente a temas dolorosos han causado una abolladura profunda. Los temas del sistema de salud que no funciona como prometieron, los niños con cáncer que no han recibido sus medicamentos, las mujeres que reclamamos seguridad, el coronavirus y en medio de todo este maremágnum de reveses que se acompañaron con un frenazo en la economía, López Obrador estaba ocupado organizando una rifa. No le funcionó. Esta vez no pudo darle un giro a su baja de popularidad porque ahora sí, está desilusionando, no a quienes no votaron por él, sino a los que le creyeron y pusieron su esperanza en un verdadero cambio.

Muchos padres de niños enfermos votaron por AMLO; muchas mujeres que hoy no son escuchadas, se esperanzaron con sus promesas; muchos se embriagaron con la promesa de crecimiento económico y ya están viendo la realidad; los que quisieron castigar la frivolidad de los que detentaron el poder, hoy están cabizbajos y con un sabor a desilusión: nos volvieron a dar pan con lo mismo. Los hechos no admiten opiniones y pareceres: son lo que son y eso es lo que hay.

Por supuesto, el subterfugio eterno de la ultraderecha y de la perversidad de sus antecesores se va desgastando. Especialmente, cuando son sus propios correligionarios los que lo ponen en entredicho. Por sus hechos los conoceréis: la propia Rosario Piedra Ibarra, tan cuestionada por su asunción a la CNDH, hoy se sube el sueldo y gana más que su patrón el señor presidente, faltaba más. En medio de una crisis de violencia, abuso, transgresiones, la señora se hace presente para otorgarse un incremento a sus emolumentos mientras la gente sigue a la espera de que se ponga a trabajar. No hay justificación ante semejantes muestras de frivolidad.

Es verdad, el pueblo es paciente y olvidadizo, pero no es tonto. Incluso, muchos de los que en el pasado mostraban una fidelidad rayana en paganismo, empiezan a sentir la tentación de la duda. Por eso, la genta anda enojada, desilusionada, adolorida. El hombre en quien confiaron anda ocupado en otras cosas que le resultan más interesantes. La gente pensó que a López Obrador le conmovía la situación lacerante de México y se dan cuenta de que no alcanzan a entrar en el radio de atención del señor presidente. Eso arde.

Si la popularidad del presidente refleja el ánimo de un pueblo, a los mexicanos se les está acabando el entusiasmo por la 4T y se están llenando de desilusión y desesperanza. Ojalá, desde Palacio Nacional alguien se dé cuenta y enmiende el camino. También es cierto que AMLO ha sido por años, un hombre muy querido.