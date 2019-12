Las ventanas

El violador eres tú

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, no cómo vestía: el violador eres tú”.

La claridad de las mujeres chilenas que salieron a las calles a entonar estas frases que se han convertido en un himno mundial es contundente. La forma directa en que ellas se atreven a poner los puntos sobre las ‘íes’ ha despertado a muchos del letargo, ha generado admiración, provocado aplausos y, sí, también críticas. Ni hablar, así es esto.

Sin embargo, el aplauso facilón y la crítica gratuita no ayudan en nada. Hay que reconocer que ha habido mucho oportunismo alrededor de la violencia contra las mujeres y ya encarrerado el ratón se ha querido llevar el tema a un extrarradio que más que empatía genera confusión y eso, en vez de auxiliar a las mujeres al que ayuda es al violador. En esta condición, es necesario regresar al punto de partida que es la claridad del señalamiento.

El señalamiento de las chilenas es contundente: el violador eres tú. Cuando el dedo señala el objetivo con precisión es más posible alcanzarlo. Sin embargo, cuando ese objetivo se difumina y queremos empezar a repartir culpas, rodeamos al perpetrador de una cortina de humo que le resulta muy conveniente, hasta es protectora; generamos distracciones innecesarias y le dotamos de cómplices colectivos que más que acorralar, exculpan a quien cometió un delito. Tú es el violador, así de claro y así de contundente. Hay que dejarlo solo.

Cuando en la euforia del momento, buscamos más culpables, cuando le queremos endilgar la culpa a un macho represor y esa figura se la endosamos al Estado ya se apestó la cosa. ¿Quién es el Estado? En el instante en que queremos fincarle complicidad a la sociedad complaciente diluimos la responsabilidad y logramos el efecto contrario. El violador se cobija bajo las faldas de la colectividad y por eso estamos como estamos. Evidentemente, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Por supuesto, no podemos dejar de ver que hay policías, médicos legistas, ministerios públicos, jueces y tantos otros que teniendo la posibilidad de castigar, no lo hacen. El pecado de omisión es grave, pero el violador eres tú. Para que reciba su merecido, hay que ponerle nombre y apellido.

No hay duda de que el nivel de violencia que vivimos las mujeres cuenta con la complicidad de muchos –hombres y mujeres- que se culpabilizan a las que, según sus criterios, usan la falda muy corta, el escote muy pronunciado, caminan a deshoras, se suben a un taxi en estado de ebriedad y justifican a los pobres trogloditas que no supieron contener sus instintos y terminaron abusando de una mujer. No obstante, ninguno de

ellos le puso una pistola al violador para que abusara de una víctima. No podemos olvidarnos del criminal.

Por eso, para lograr contundencia hay que decirle a cada uno por su nombre. Unos son corruptos, otros intolerantes, otros omisos y entre todos ellos está el violador. Pero, cuando hablamos en plural, el efecto se diluye. La fuerza del himno de las chilenas está en la precisión que dio en el clavo ardiente que nos lastima a las mujeres en particular. Debemos dejarnos de estridencias y poner el dedo en el renglón sin distracciones.

Cuidado. Al calor de las pasiones podemos llevar las cosas a un lugar equivocado. Siri Hustvedt, profesora de las universidades de Columbia y Cornell tiene una metáfora que explica lo peligroso de la estridencia. Dice que un globo sirve para ejemplificar la lección: soplamos y soplamos y la cosa se hace más grande y más grande y en medio de las emociones, seguimos inflando y se nos olvidan las leyes de la física y con el entusiasmo dejamos de ver que ese globo es como cualquier otro globo del mundo y que tiene un límite que no se puede traspasar: su propio tamaño, ya que si se hace, estalla en mil pedazos. No nos extralimitemos: el violador es el criminal.

Admiro la claridad de las chilenas que sin estridencias se enfocaron en lo que realmente es el meollo del problema. Dejaron de lado toda la parafernalia, el merengue, lo que sobra y dirigieron sus consignas contra aquel a quien se debe poner contra la pared. No cayeron en la tentación protagónica de señalar a instituciones, organizaciones, cuerpos que obnubilan lo hecho por el violador. No se trata de exculpar a los demás, se trata de ser certeros. Vamos a ver, es necesario poner atención. El violador eres tú. Así de sencillo.

Comentarios

Comentarios