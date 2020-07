Las ventanas

Lo que pasó este martes

Puede que hayamos estado distraídos con el tema del Covid-19, de los atentados, de los asesinatos, de las fechorías del crimen organizado y de una serie de penas que nos mortifican, pero el martes de esta semana hubo un hecho relevante que incide en la historia de México: el T-MEC está en vigor. Para muchos, esa no es una buena noticia. Pero, vamos a ver, dadas las circunstancias y con los pies en el suelo tenemos que reconocer que sí lo es. Tenemos tratado y eso es importante.

Habrá quienes miren con nostalgia al pasado y quienes extrañen con añoranza dolorosa al TLC que venció el lunes pasado. Y, ¿cómo no? En su momento fue un acuerdo novedoso que puso en marcha una carrera globalizadora y dio muestras al mundo de que la actividad comercial impulsa el crecimiento económico de una nación. En poco más de veintiséis años, México impulsó su capacidad exportadora y aunque muchos se quejan y piensan —con razón— que las cosas pudieron haber sido mejores, la verdad es que podrían ser peores.

Que si el TLC o NAFTA era mejor que el T-MEC es una afirmación que tiene tantas aristas como puntos de vista existan en este mundo. Sin embargo, no podemos perder de vista que con un presidente en Estados Unidos como Donald Trump, lo que se obtuvo fue bueno, especialmente, porque nos brinda una oportunidad que no podemos desperdiciar. Por eso, más que criticar, es tiempo de analizar que ventajas están en el escenario para aprovecharlas y convertirlas en una base de innovación, creatividad y mejora.

El hecho de que a partir del martes tengamos la certeza que da un instrumento jurídico a largo plazo, cambia positivamente el ambiente económico que teníamos desde finales de 2016, tras el triunfo de Trump que no llegó a la Casa Blanca con un discurso a favor de México ni nos mira con buenos ojos, más bien es al revés. Le gustamos para ser el costal al que le asesta los golpes necesarios para inflamar su popularidad. Por eso mismo, el T-MEC ha de ser apreciado: nos protege. Pero de nada nos va a servir si no sabemos aprovecharlo. Es decir, tenemos que poner el acento y entender que el nuevo instrumento debe de ir aparejado con la creación de condiciones que hagan realmente atractiva la inversión en México. Si no, no.

El T-MEC echa para atrás todo tipo de tentaciones de bloqueo comercial entre nuestros vecinos. Sería tristísimo que se si derribaron los obstáculos externos que nos estorban, nos dedicáramos a construir barreras en casa. Quiero decir que para que el tratado funcione, necesitamos garantizar las condiciones para que los inversionistas se sientan atraídos por esta tierra bendita que es el suelo mexicano, para que sientan tantas ganas de traer sus negocios a México y generen empleos y movimiento económico. Para que el tratado funcione, tenemos que dejar de asustar a la gente de negocios.

Por supuesto, todos tenemos que estar de plácemeles por lo que sucedió el martes pasado. Pero de nada sirven los festejos si no vienen acompañados con acciones que respalden la felicidad. Más allá de que el propio presidente López Obrador haya abordado el tema y se haya a este cambio en las cadenas productivas, se ve que no entiende que la inversión no llegará si no se le promueve. No con palabras y discursos sino con hechos que construyan confianza.

El viaje del presidente a Washington, D. C. tiene que aprovecharse para generar esos puntos de confianza. Lo cierto es que por más visitas que se hagan —partiendo de la base de que Trump se porte bien—, los inversionistas no llegarán a México, si no existen decisiones de política pública que cambien la percepción. Hoy la gente que hace negocios siente que el actual gobierno no es amigo de las inversiones privadas. La verdad es que esta administración se ha ganado a pulso esta imagen.

Este martes, en medio de tantas pérdidas y malas noticias, hay una buena nueva. Tenemos una oportunidad que se acerca en el horizonte, si y sólo si la sabemos aprovechar. Claro, mientras se necesita reconstruir la confianza de los empresarios y los inversionistas, de otra manera, difícilmente se le podrá sacar provecho al nuevo Tratado.