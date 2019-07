Las ventanas

Desigualdad

Los pasos del migrante, la valentía del sobreviviente, el hambre del que vive en pobreza extrema, la tristeza del que ama y no es correspondido, la miseria del que trabaja y es explotado, el esfuerzo del que sirve y no es recompensado, ahí se encarna la desigualdad. Se inocula como una pequeña semilla, crece sin que le pongamos atención y de repente es un tumor purulento que amenaza con estallar y dejarnos embarrados de una pus pestilente que nos repugna y nos provoca asco y dolor.

Hablamos de desigualdad como de un término lejano, como algo que sucede a kilómetros de distancia, en territorios ajenos y en idioma extranjero. Nos negamos a abrir los ojos para enterarnos de que las diferencias están tan lejos como el umbral de la puerta, metidas en nuestro hogar y cohabitando en nuestra cotidianidad. Nos sorprendemos pero cerramos los ojos. Nos convertimos en una especie de avestruces humanos que entierran la cabeza en la superficie de la tierra creyendo que, total, si no lo veo no existe. Existe y está cerca.

Pensamos, con frecuencia, que estos temas están reservados a los economistas aspirantes al Premio Nobel, a sociólogos que trabajan en ONGs, a luchadores de derechos humanos y así nos alejamos del tema para olvidarnos de él. Dejamos la responsabilidad en manos de grandes corporaciones, en los gobiernos federales, estatales, municipales y como si fuéramos Poncio Pilatos remasterizados al siglo XXI nos lavamos las manos y seguimos con la cotidianidad de nuestras vidas.

Lo más común no es que impere la igualdad, es todo lo contrario. Si nos atreviéramos a abrir los ojos, podríamos enterarnos de que ni los dedos de la mano son iguales, no hay hermanos que sean idénticos, no hay hijos que no tengan diferencias; nosotros no somos las mismas personas que fuimos hace apenas unos años. Pero los límites que existen entre lo igual y lo diferente nos sirven de venda que nos impide ver esta realidad. Es cómodo fijar la mirada en lo que nos resulta igual.

Sin embargo, la cercanía de los temas es ineludible. La brecha que existe entre el privilegio y el depauperado no es la que hay entre un habitante de Nigeria y uno de Los Hamptons. No, no necesariamente. No únicamente. También está entre la chica de servicio que no sabe leer y tú, entre el viene-viene que cuida tu coche y llegó a trabajar a pie, entre el zapato de cuero y las suelas con hoyos, entre el que desperdicia y el que no tiene para comer. Los tenemos a un brazo de distancia y entre el miedo que nos da y la prisa que llevamos, preferimos mirar a otro lado y dejar que otro sea el que se haga cargo.

Nos alejamos del tema de la desigualdad porque lo sentimos abrumadoramente grande, pesado e inmanejable. Huímos porque pensamos que es un mal contagioso y no nos queremos infectar. Lo hacemos así porque estamos del otro lado de la raya, y nos da pánico atravesarla. Preferimos pensar en que el migrante es una persona que viene de Honduras o de El Salvador y nos olvidamos que muchos mexicanos han muerto en el intento de buscar una vida mejor, una oportunidad que no encontraron en la tierra que los vio nacer. Así, así somos.

Así somos porque nos da miedo. Dejamos que la tentación de alejarnos venza a la buena voluntad de tender la mano y ayudar. Si acaso, nos calmamos la conciencia dando una moneda que no nos hace ni más ricos ni más pobres. Tenemos miedo a la desigualdad como le tuvimos miedo al coco de la infancia. ¿Cómo resolvimos ese miedo? De la misma forma en que nos curamos de todo lo que nos desconcierta, enfrentándolo.

Si nos atreviéramos a darnos cuenta de que la diferencia está aquí mismo, a mi lado y si tuviéramos todos la voluntad de ponernos en movimiento, estoy segura de que no nos sentiríamos tan abrumados. Cuando hay muchos que quieren cargar el peso, todo se aligera. Pero, es preciso querer.