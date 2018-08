Las ventanas

Depresión post-electoral

Después de los días interminables de campaña, de previsiones de casas encuestadoras, de personajes rijosos, de posturas poco moderadas, de carteles, spots en medios, de estridencia en redes sociales, de pleitos entre amigos y enfrentamientos familiares, después de conocer los resultados que muchos anticiparon y que nos llevaban a no sorprendernos demasiado, en fin, después de toda la parafernalia, los días de mediados de verano nos meten en una sintonía anodina que no podemos explicar más que como depresión post-electoral. Sentimos que algo falta.

Pareciera que hemos entrado en una especie de baby-blues electoral. Parecemos esas mujeres que se que ya no aguantaban seguir cargando el peso de la panza tan crecida, pero que justo después de parir, la extrañan. Ahora, en las reuniones ya no se habla de lo que podrá suceder, porque ya pasó. Las barrabasadas que hacían ciertos integrantes de los miembros de equipos de campaña ya se olvidaron. Los excesos que cometieron los candidatos ya quedaron atrás. Los temas de conversación corren por otros rumbos.

Si abres la boca para comentar algo en torno al tema, la gente entorna los ojos, suspira y te mira con condescendencia. Te oyes viejo, me temo. Es como si aquellos acontecimientos hubieran sucedido una eternidad atrás, como si hubieran pasado en otra vida. Si acaso se te ocurre plantear un análisis de lo que crees que fue bien o fue mal, recibirás palabras de hartazgo. En realidad, hasta uno mismo se siente fastidiado de todo eso que nos abrumó a tal nivel que ahora nos deja instalados en cierto vacío que se combina con una etapa en la que muchos salen de vacaciones y en la que nuestras calles se llenan de turistas que vienen a conocer.

Lo cierto es que, si dejamos de hablar de política por un tiempo, no pasa nada. Si dejamos el tema en el perchero por unas semanas, podríamos sorprendernos al ver que las cosas siguen básicamente igual. Lo único que cambia, en todo caso, es que la gente te ve con mayor simpatía, las miradas se vuelven más condescendientes y de pronto hay más personas que quieren platicar contigo.

La verdad, lo queramos aceptar o no, darnos un respiro puede ser algo glorioso. Vaciar la mente de todos estos personajes y liberarnos de la mortificación que nos causan sus discursos puede ser una gloria. Igual que les sucede a estas madres primerizas que no saben como lidiar con la tristeza de los primeros días de maternidad, la recomendación es no tomarse todo tan a pecho, pensar en otra cosa y aligerar la carga. De este modo, se gana perspectiva.

Por eso, un corte a todo el melodrama político nos puede ayudar a limpiarnos la mente. No se trata de volvernos criaturas irresponsables que van nadando de muertito entre la marea nacional. Se trata de hacer limpieza profunda. Se trata de desconectarnos. Se trata de reiniciar, como cuando vemos que nuestros aparatos andan algo torpes y decidimos apagarlos y volverlos a encender para que funcionen como debe de ser.

Así, al retomar el ritmo, estaremos en una mejor posición de poner atención en las ideas y no nada más en las ocurrencias políticas. Dice Arthur C. Brooks, del New York Times, que las ideas son como el clima mientras que las ocurrencias son como el tiempo. Las ideas cambian culturas y naciones mientras que el tiempo es lo que transcurre momento a momento. De la misma forma en que el clima puede obscurecer las ideas sobre el tiempo, las ocurrencias políticas nos llevan a mal interpretar y valorar mal los acontecimientos. Es decir, las ocurrencias son coyunturales, las ideas no. Necesitamos, hoy más que nunca, mentes que estén atentas en las ideas que se están planteando. Las ideas tienden a ser universales y las ocurrencias suelen causar controversias. Las ideas son concurrentes y las ocurrencias provocan pleitos.

Así que, si después de este período electoral sientes una especie de vacío y sientes la tentación de abordar temas que ya resultan incómodos. Respira profundo, no caigas en la tentación, cambia de tema, desconéctate, reiníciate y verás cómo, más rápido de lo que crees, te habrás aliviado de la depresión post- electoral.