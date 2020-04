Las ventanas

La insensibilidad de la 4T

No sé que me dio ver al subsecretario de prevención y promoción de la salud, López-Gatell junto a la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde. Parecían un par de personajes desarticulados hablando de la situación del la tierra fantástica de ‘Nunca Jamás’. Se les veía lejanos, flotando en el éter. Como si hubieran ido detrás del Conejo Blanco de ‘Alicia en el País de las Maravillas’ y hubieran cruzado el espejo, hablaban de un mundo en el que las cosas se entienden al revés.

Eso pasa cuando ponemos a dar declaraciones a quienes no saben de lo que están hablando. De López-Gatell, se entiende, el señor es médico y en su especialidad no se ven los modos en los que operan las empresas. Lo que asusta es ver a la secretaria Alcalde pasarse por alto la Ley Federal del Trabajo y hablar de invenciones que no están previstas en la Ley. Es muy penoso ver ese mensaje emitido desde los pasillos de Palacio Nacional. ¿Será que no sabe o que no le interesa saber?

Ahí resguardados en los corredores, López-Gatell y Alcalde hablan de que los empresarios van a tener que pagar el salario completo a sus trabajadores. Leen como merolicos el discurso que se les despliega en el telepromter, como si pronunciaran palabras en una lengua desconocida para ellos. “Sabemos que esta etapa será difícil, sobre todo para aquellos comercios y trabajadoras y trabajadores que sabemos que viven al día. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, y en el entendido de que la autoridad sanitaria declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, no hay fundamento legal para separar para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio del pago únicamente de salario mínimo. La obligación general debe de ser pagar el salario íntegro en el entendido de que pudiesen existir circunstancias que los obliguen a llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes”, sostuvieron en el mensaje.

Entonces, no se entiende lo que están exponiendo, dicen algo así como: manden a sus trabajadores a sus casas, cierren las cortinas y sigan pagando. ¿Sabrán algo de cómo funciona un negocio? Al escucharlos, sospecho que estos funcionarios piensan que viven en un país en el que los grupos corporativos y las grandes corporaciones son las que sostienen la actividad económica del país. Me temo que creen que la rueda económica en México gira gracias a empresas que tienen una reserva de utilidades que pueden aplicar en emergencias como las que estamos viviendo. Seguro piensa que todo esto se trata de que los empresarios rompan el cochinito y saquen de ahí para cubrir los gastos sin tener ingresos.

Por desgracia, no funciona de esa forma, esa no es nuestra realidad. Ojalá lo fuera, pero nuestra situación es otra. Me da mucha pena informarles que no es así. Lamento mucho romperles la ingenuidad en mil pedazos porque sería bueno que se enteren que este país se mueve gracias a los micro y pequeños empresarios que viven al día.

Quiero decirles que hay algo que no están entendiendo: el 97% de las empresas en México tienen menos de 10 empleados y viven con lo que ganan de sus operaciones diarias. Me refiero a la empresaria que abrió un salón de belleza, al señor que tiene una pollería, a la familia que trabaja en su tortillería, a los que tienen una papelería, a la que vende ropa o al que se dedica a reparar conexiones eléctricas, al que hace talachas o a la que remienda y hace composturas. Si ellos no abren sus negocios, no venden; si no tienen ingresos, ¿con qué le harán frente a los gastos que se les vienen encima?

Es muy fácil hablar desde Palacio Nacional, todo adquiere una perspectiva distinta cuando estamos a nivel de cancha y vemos los toros en el ruedo. Los micro y pequeños empresarios resienten la falta de sensibilidad de la 4T. Entiendo que la forma de resolver el acertijo global que plantea esta pandemia no es sencilla, pero las cosas se complican cuando la gente sale a dar declaraciones sin sustento.

Me parece que una mejor forma de salir adelante es buscar formas solidarias en que los patrones no pierdan tantos ingresos y no tengan que dejar ir a sus empleados. Hay que ayudar, no abandonar. Todos queremos encontrar soluciones para salir adelante. Pero, no podemos olvidar que es el Estado el que tiene que llevar la voz cantante y proponer planes para que todos podamos responder. Esa es la responsabilidad que les toca enfrentar.