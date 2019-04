Las ventanas

Frontera norte

Me hubiera gustado abordar en esta columna la urgencia a la que se está enfrentando Theresa May en su gobierno por el tema del Brexit; o compartir con ustedes la sorpresa de ver a Jahir Bolsonaro como invitado de Donald Trump en la Casa Blanca y de Benjamín Netanyahu en Jerusalén; o tocar el tema de #metoo, el acoso de las redes sociales y lo que sucedió a Armando Vega Gil; o hablar de la hiperactividad que el Popocatépetl, pero la emergencia de lo que podría suceder en la frontera norte hace encender un foco rojo tan brillante que parece opacar todo lo demás.

No. No es que cualquiera de los temas mencionados sea menos relevante, lo que pasa es que pareciera que andamos perdidos entre polarizaciones, fracturas, exigencias de disculpas, conferencias mañaneras y pareciera que nadie se da cuenta que el presidente de los Estados Unidos está amenazando con cerrar la frontera si no somos capaces de responder a las peticiones de detener las caravanas de migrantes que vienen desde Centroamérica.

Cualquiera podría pensar que el yerno del señor Trump vino a hablar con López Obrador para tender lazos de amistad y vislumbrar estrategias que lleven a ambas naciones a brincar estos escollos. Pero, se siente que la presencia de Jared Kusher en territorio nacional— y la cena que tuvieron en forma tan discreta que nos hiciera sospechar que había la intención de que pasara desapercibida—, sirvió de poco para tranquilizar al mandatario estadounidense.

Me pregunto lo que sería un día con la frontera norte cerrada. Entiendo que muchos pensarán que estoy exagerando, sin duda, yo misma en otras circunstancias jamás hubiera considerado que algo así podría ser posible. Pero, dadas las evidencias —el señor Trump ha dado muestra de su persistencia y su aguante para sostener sus ideas, aunque con ello perjudique a propios y extraños—, parece factible que nuestro principal socio comercial nos de un portazo en la nariz.

No entiendo por qué nuestro canciller Marcelo Ebrard no está en Washington, D.C. agotando todas las vías diplomáticas para hacerle entender al presidente Trump que nosotros somos amigos y no al revés. Me admira ver la tranquilidad con la que el gobierno mexicano está recibiendo todas estas amenazas y no hay movimientos para contrarrestar lo que podría ser un gran golpe para ambas economías. Pareciera que esta administración hubiera decidido ver para otro lado y apartar sus miras del norte.

Pero, en la frontera norte están pasando cosas graves desde Matamoros hasta Tijuana. Es como si en este empeño por seguir los consejos de los asesores internacionales de López Obrador, la administración decidiera cerrar los ojos y jugar, como cuando éramos chiquitos, a que aquello que no veo no existe. Entonces, miro en otra dirección y espero a ver qué pasa.

Es verdad lo que dice el presidente López Obrador, hay veces que a Donald Trump es mejor ni verlo ni oírlo. Lo que nadie le ha dicho al mandatario mexicano es que no lo tiene que hacer él directamente. Podría mandar a su canciller, al fin y al cabo, para eso tiene un secretario de Relaciones Exteriores, ¿o no?

La frontera norte es una franja viva que late por los cruces de personas y mercancías que se hacen a diario. Entiendo que un cierre fronterizo sería catastrófico para ambos países, lo que no entiendo es por qué pareciera ser que nos empeñáramos en jalarle los bigotes a un tigre que ha demostrado que, además de mal humor, no nos tiene muy buena voluntad.

