Las ventanas

Trump y López Obrador

“Es hermoso servir a la patria con hechos,

y no es absurdo servirla con palabras”.

Salustio

Todo ser humano que accede a la tribuna pública y eleva la voz tiene su momento de verdad que es cuando tiene que hacer frente a sus dichos. No es verdad que las palabras se las lleve el viento, quedan y nos sirven de basamento para evidenciar quienes somos. La gente de honor actúa en concordancia con lo que dijo, los sinvergüenzas se olvidan de lo hablado y vuelven a hablar. El electorado tuvo oportunidad de ver a López Obrador en un momento de verdad gracias a Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos levantó la mano y asestó un golpe al comercio con México, Canadá y Europa. Escupió al cielo con la esperanza de haberle dado tanto impulso para que cuando el salivazo le caiga en la cara ya nadie lo note. Pero, en un cerebro tan primitivo sólo caben ideas simples. En su necedad, el objetivo es cumplirle a su base de electores que de forma fanática lo apoyaran en medio de la tragedia mientras avanzan junto a él a las puertas del infierno. Las sanciones impuestas al aluminio y al acero son reprobables y ya le generaron represalias.

Pero, lo peor de todo es ver como los necios no se dan cuenta cuando se acaban de clavar un tenedor en el muslo. No se darán cuenta ni entenderán las señales, podrán andar con la pierna podrida, supurante y pestilente y seguirán con la estrategia de voy derecho y no me quito. Pobre mundo, con electores que no razonan y personajes que no saben usar la cabeza.

Respecto al tema, los mexicanos nos unimos, independientemente de las preferencias. No hay quien vea con buenos ojos lo que pasó. Amamos a la patria y frente a embates del exterior, nos solidarizamos. Lo que pasa es que cada uno de los candidatos reacciona a su manera y muestra de qué está hecho.

López Obrador se agacha, quiere dialogar con Trump. Es un necio que tampoco se entera que el Presidente de Estados Unidos lo sitúa por debajo del hombro que ni lo ve ni lo escucha. Nadie está a su altura y menos un tabasqueño que no sabe hablar inglés. ¿Cómo piensa hablar con Trump? La ansiedad que me genera ver la poca pericia con la que el puntero en las encuestas a la elección presidencial quiere arreglar las cosas, la capacidad para decir impertinencias y creer que esas son vías, contrasta con la alegría que sus seguidores le aplauden sus babosadas.

Y, es que López Obrador sí va a cumplir sus promesas de campaña de la misma forma en que lo hace Trump: viéndose a un espejo, tocando la lira como Nerón y contemplando con una sonrisa el incendio que está causando. Por lo pronto, las babosadas que vienen de la Casa Blanca ya empiezan a provocar estragos. Las soluciones planteadas por Andrés Manuel son ingenuas, por decir lo menos, y efectivamente, el cambio que promete llegará. No parece haber muestras de que este cambio será bueno. En los cerebros primitivos sólo caben ideas simples, sin importar si son factibles o buenas para la gente. Nos quieren encajar un tenedor en la pierna y hay quienes corren alegremente a hacer fila.

El tema del comercio exterior, que ha generado oportunidades de crecimiento y desarrollo al país y a Guanajuato en específico, es complejo y requiere de expertos que entiendan las fórmulas sofisticadas que se deben aplicar. Las ocurrencias resultan tan agradables como un retortijón de estómago. Es importante entender que las babosadas se maquillan pero no mejoran. Los conceptos barateros, las soluciones de tienda de la esquina no nos van a ayudar frente a un loco que maneja pegado al acelerador y que se sienta en la Oficina Oval a tuitear insensateces mientras muchas familias y negocios sufren los estragos.

Trump nos pone a los mexicanos frente a la posibilidad de analizar. Da ternura escuchar a López Obrador proponiendo ir a tocarle la puerta al Presidente de Estados Unidos, también da risa, pero se quita. Al ver las encuestas, se revuelve el estómago. ¿Ese es el planteamiento del candidato puntero? Andrés Manuel cumplirá su promesa de campaña, como lo está haciendo Trump, no hay duda. ¿Habrá alguien que le diga que le darán con la puerta en las narices, se habrá enterado ya? Cuidado, el cambio que se plantea puede que no sea lo mejor: nos puede salir muy caro.

MEJZ*