Las ventanas

Hay cicatrices que no sanan ni con el paso del tiempo. Sin embargo, las hojas que van cayendo del calendario, la distancia histórica, las nuevas generaciones nos hacen pensar que no hay nada que sea perpetuo ni cuerpo que lo aguante. Pero, hay figuras que impactan a multitudes, pienso en García Lorca y la forma tan injusta en que murió el poeta. Cuando los españoles piensan en Federico, se ponen nostálgicos, aunque muchos no sepan bien a bien qué fue lo que le pasó. Algo así pasa con el 2 de octubre, los mexicanos sentimos que esa fecha no se olvida, pero no sabemos qué es aquello que no debemos olvidar.

El miércoles de la semana pasada Elena Poniatowska se reunió en la Universidad Metropolitana plantel Iztapalapa con jóvenes escritores que estaban ávidos de escucharla. Elena es una mujer de 87 años, se dio el lujo de llegar tarde, pero entró al salón de conferencias de buen humor. Empezó a platicar de sus libros, se disculpó porque no recordaba el nombre de algunos de sus personajes y se apoyaba en el moderador para que le completara el dato que ella no lograba rememorar. Se moría de risa de sus olvidos: “a mi edad, el agua sube al tinaco a eso de las siete de la noche”, decía apuntándose la cabeza mientras hacía burla de sí misma.

Pero, hubo un momento en el que se le cayó la sonrisa. En ese instante, la claridad de las ideas le iluminó los recuerdos. Empezó a hablar de Tlatelolco y de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. El tono jovial se cambió por una voz rota que en vez de perder potencia la ganó. Algunos muchachos estaban riéndose del chiste que ella acababa de contar. No, jóvenes, esto es un tema serio, les amonestó con dulzura y con firmeza. Y, les contó lo que ella vivió en esa explanada hace 51 años. Les dijo con los ojos llenos de agua que a ella no le contaron las cosas: ella estuvo ahí. Escucharla conmovió a los jóvenes quienes confesaban no tener idea de todo lo que les estaba platicando. Me impactó ver que estos muchachos cultos desconocieran tanto de un tema contemporáneo tan relevante.

Cualquier reflexión sobre el sentido de los hechos del 2 de octubre nos devuelve a un ejercicio de conocimiento y desconocimiento de lo que sucedió aquel día. Es tratar de hacer un alto en el camino para intentar comprender cómo fue posible que hubiera muchachos muertos que quedaron tirados en el pavimento con balazos en la espalda.

La emoción de Elena Poniatowska al rememorar los hechos de aquella tarde nos conduce a una sensación desgarradora. ¿Qué pasó aquel día? La verdad no es un dogma, ni una consigna, sino una experiencia pensada de vida, sostiene Luis García Montero en su libro ‘Las palabras rotas’. El pensamiento que no cree en las verdades esenciales exige honestidad de no asumir ninguna consigna por encima de nuestra propia conciencia.

Si el 2 de octubre no se olvida –y no debiera olvidarse- tenemos que tomarnos el tiempo necesario para conocer, entender y luego emitir una opinión informada. Es decir, antes de arrugar la nariz, elevar el puño, romper un escaparate, hacerle daño a un negocio, sería bueno que nos tomáramos la molestia de visitar los hechos. Es un acto de responsabilidad.

Abanderarse con el pretexto del 2 de octubre para salir a vandalizar es una forma cruel de frivolizar lo que le sucedió a muchos jóvenes a los que les llegó la muerte por ir a expresar su opinión. Hay quienes piensan que andaban de borloteros, hay otros que afirman que fue una marcha pacífica. El manoseo que se ha hecho alrededor de la fecha ha tendido una cortina de humo alrededor de la verdad. Mariano José de Larra, periodista y político español del siglo XIX decía que “el corazón del hombre necesita creer en algo y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer”.

Si efectivamente, queremos que el 2 de octubre no se olvide, lo mejor es informarnos, leer y entender. El cinismo se vale de todo para quitarle importancia a lo que la tiene. La ignorancia mata la esperanza y aviva las mentiras. Hay que defendernos y mantener en resguardo aquello que es la legitima verdad. Hay que honrarla y hacerla valer con argumentos, no con más violencia.

