El horrible tope de la economía

Ya cumplimos más de medio año con Andrés Manuel López Obrador como timonel del gobierno. Estamos viviendo tiempos de cambios, no hay duda, el propio presidente cuando aún era candidato presidencial nos prometió que las cosas dejarían de ser iguales y, no hay duda, eso fue uno de los factores relevantes que lo llevó a portar la banda presidencial. Nos cumplió, las cosas han cambiado, pero ¿quién dijo que todos los cambios son buenos?

Las fidelidades que se muestran sin pudor a la figura presidencial, las loas y los vítores que los seguidores del Presidente le dan nos recuerdan los tiempos en los que el tlatoani miraba desde las ventanas palaciegas a los súbditos de Tenochtitlán. Por supuesto, no es lo mismo ser Moctezuma Ilhuicamina que Moctezuma Xocoyotzin, como no es igual —aunque en la práctica se les vea algún parecido— ser el presidente López Portillo que López Obrador. Pero, entre monarcas y mandatarios, los aplausos y las sonrisas nunca faltan, como tampoco quienes desfallecen y se irritan ante lo que parece un binomio de pan y circo.

Las palabras son unidades léxicas constituidas por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un significado fijo y una categoría gramatical. Aunque, en términos de lo que la gente quiere decir y lo que otros entienden, se aparece una brecha que puede ser tan grande como un despeñadero. Por más que el presidente López Obrador se empeñe en hablar y hablar, en utilizar coloquialismos, en caer bien, en despotricar en contra del neoliberalismo, no hay carisma que valga frente al horrible tope de la economía.

México enfrenta una etapa en el que datos y circunstancias nos encaminan por derroteros nada sencillos en términos económicos. No se trata de ser conservadores, fifís, resentidos, contrarios o nada por el estilo; se trata de Economía, es decir, de estudiar los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas. La contracción que ha sufrido la economía mexicana en el último trimestre es un foco rojo que se ilumina en el tablero de control, que si no atendemos con oportunidad, terminaremos con la maquinaria desvielada.

Si en los meses que han de venir, en México se sostiene la misma tendencia de decrecimiento, la economía entraría técnicamente en un periodo de recisión. Aquí, son datos, no pareceres. Es verdad, no punto de vista. Pero desde el Palacio Nacional parecen tener orejas de pescado, no quieren escuchar. Las estimaciones de la OCDE no son nada promisorias, en Banco de México ha recortado la expectativa de crecimiento del PIB, situándolo entre un 0.8% a 1.6%.

Desde luego, López Obrador no cree en estos números, dice que durante su sexenio México va a crecer a niveles del 4% —que en campaña le parecían raquíticos—, pero los análisis económicos que se hacen dentro y fuera del país apuntan a otra realidad: estancamiento. El círculo vicioso al que nos enfrentamos es que para crecer se necesita invertir y para atraer inversiones hay que garantizar la seguridad de quienes invierten y de sus proyectos. Pero, las promesas de amnistía, los perdones de facto, la falta de protección a la gente de bien y la impunidad que goza la gente que delinque conforman un caldo asqueroso para a inversión: un débil Estado de Derecho.

Además, no se le nota un pulso firme al presidente López Obrador. El arranque de este sexenio ha estado muy ajetreado. Pleitos y críticas por recortes presupuestales, fallas flagrantes de funcionarios, una polarización entre los mexicanos auspiciada desde el poder. Guerritas internas que se encienden, mientras en el extranjero la firma del tratado de Libre Comercio no está garantizada hasta que los tres congresos la aprueben. Los niveles de recaudación en México no son buenos y las necesidades crecen en forma exponencial. Las señales inquietantes estallan como polvoritas e infiernitos, Carlos Slim asegura que a México le hace falta que se inyecte a la economía altos niveles de inversión para lograr alcanzar ese índice de crecimiento.

No importa que alguien se levante con buena intención todos los días para hablar con la prensa e informar del devenir del país, es necesario entender que por más que se haya decretado la muerte del neoliberalismo, el horrible tope de la economía no se puede librar.