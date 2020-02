Las ventanas

Aprender en cabeza ajena

El pasado fin de semana se llevaron a cabo las elecciones en la región italiana de Emilia-Romaña, una de las tres regiones más ricas del país y que ha sido gobernada por la izquierda desde finales de la Segunda Guerra Mundial. En esta bendita región nació un periodista astuto y perspicaz cuyo nombre fue inspirado en el Benemérito de las Américas y que se convirtió en el fundador del fascismo. Mussolini fue los suficientemente sagaz para captar el resentimiento de su gente y lo ocupó de base para formar un poderoso movimiento vanguardista, con los resultados que todos conocemos.

En Emilia-Romaña ha habido gente con pensamiento avanzado: Fellini es oriundo de la región, Bertolucci rodó sus películas, Romano Prodi le dio cuerpo a un catolicismo social que intentó mover la democracia cristiana. En fin, de este territorio de gente de avanzada nos llega un mensaje político de largo alcance para quien quiera escucharlo. Los electores decidieron pararle los tacos a Salvini, este político que le copia los modos a Donald Trump, que ha hecho de la bravuconería una seña política y de las palabras que dividen un bastión. Basta ya, dijeron. La población dejó de tragarse esos discursos que inflaman el coraje y le dieron paso a la civilidad. Deberíamos poner atención.

En Jerusalén, las cosas no son distintas. Netanyahu, un hombre muy cercano a los modos de la Casa Blanca, que ha hecho de la ambigüedad una herramienta, está a punto de enfrentar un juicio que lo lleve a pagar las facturas pendientes que tiene con la justicia. Se rechazó su petición de inmunidad frente a la acusación que la fiscalía ha hecho por corrupción, soborno, fraude y abuso de confianza. Le están plantando un ya estuvo bien que tiene probabilidades de prosperar.

Me temo que en la Casa Blanca están empezando a padecer los resultados de este tipo de conductas en las que un sujeto va por la vida como un tractor, recitando algo así como: voy derecho no me quito, si me pegan me desquito. Basta escuchar las grabaciones con el dirigente de Ucrania que están disponibles para quien las quiera oír. La evidencia es contundente y no deja dudas.

Pareciera que en distintas latitudes, el mundo empieza a reaccionar aquello que el sociólogo norteamericano, Christopher Lasch publicó a fines del siglo XX: La abolición de la vergüenza. En aquellos años, la vergüenza se veía como ausencia de autoestima, entonces los desvergonzados eran personas cuyas conductas era bueno cultivar e imitar. Era preciso inhibir cualquier miramiento o atisbo de prudencia porque se entendía como si fuera cortedad. Ya hemos visto las consecuencias.

Hoy, como lo dice Josep Maria Ruiz, andamos como esos profetas que predicaban en el desierto, advirtiendo las consecuencias de perder esa capacidad de avergonzarnos por las palabras y los hechos de quienes ofenden sin ton ni son, de quienes agreden y pasan encima de los semejantes o de quienes incitan a la violencia como estrategia de ejercer gobierno. Debiéramos pugnar por la restauración de la vergüenza. Es decir, elevar la voz en favor de lo que es correcto y denunciar con claridad lo que no lo es. Y, esencialmente, mostrar nuestro pudor y desacuerdo frente a lo que nos agravia.

No está bien aplaudir a quien transgrede los derechos humanos, a quien se queda con lo que no es suyo, a quien se burla del dolor ajeno y a quien divide con el único afán de ensanchar su cantera de fanáticos. La desvergüenza afecta ineludiblemente las relaciones humanas y destruye la convivencia armónica de las comunidades. Invadir la Franja de Gaza, arremeter a tiros a quienes no traen armas para defenderse, despreciar al diferente y mofarse, asustar, sembrar odio, humillar, atizar pasiones es lamentable. Uno no puede más que solidarizarse con quienes sienten el dolor por sus muertos, lo demás es un exceso de patanería.

No hay pretexto que valga, si en el pasado hicieron o dejaron de hacer, eso es otra historia. Hoy, en otros lares ya no se toleran esas bravuconadas. Lamento lo sucedido al poeta Javier Sicilia, a los LeBarón y a quienes los acompañaron en esa marcha silenciosa. ¿Seremos capaces de aprender en cabeza ajena?