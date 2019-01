Las ventanas

Antes de empezar con los nuevos propósitos

La tentación brota con la misma intensidad con la que lo hace todos los años. Los primeros días de enero queremos empezar a aterrizar la lista de buenos propósitos que nos planteamos en la época decembrina, tenemos la firme convicción de cumplirnos las promesas que nos hicimos y estamos en el modo y con la intención de que este año, ahora sí vamos a bajar de peso, vamos a hacer ejercicio, vamos a dejar de fumar, vamos a… la lista nos da para llenar hojas y hojas de buenas propuestas que nos llevaran a ser mejores y nos impulsarán a un mejor estadio en la vida. ¿No es eso lo que hacemos cada año? Entonces, algo anda mal si no somos capaces de cumplir los propósitos.

Pretextos vamos a encontrar millones. Algunos tan sólidos como los muros de la Alhambra de Granaditas, tan fuertes como los brazos del Pípila y tan convincentes que terminamos justificando, una vez más, por qué no logramos lo que tanto ansiamos. Antes de desanimarnos y de aventar nuestra lista de nuevos propósitos —no podemos hacer eso en enero, es demasiado pronto—, valdría la pena reflexionar que nos lleva a tropezarnos con la misma piedra. Para no hacerlo, tomaré una enseñanza que aprendí de un gurú de la India.

La anécdota que me contó es la siguiente. Hubo una vez un buen hombre que estaba buscando al sabio más instruido del mundo. Para llegar a él tuvo que pasar muchas penurias ya que el hombre era un eremita que vivía en una cueva que se encontraba en la punta de una montaña muy alta. Por supuesto, no existía un camino para llegar ahí, así que el buen hombre tuvo que recorrer la distancia haciéndose su propia ruta, caminando y desandando lo avanzado, padeció las inclemencias del tiempo, enfrentó la lluvia, aguantó la nieve, pasó hambre, tuvo sed y, cuando sentía que ya no podía más y que estaba decidido a darse por vencido, llegó al umbral de la cueva del sabio.

El hombre estaba muy feliz y ansioso de hablar con el sabio. Estaba impaciente y quería escuchar los secretos de la vida. Sin embargo, el sabio guardaba silencio. Le pidió que se cambiara las ropas mojadas y una vez que estuvo listo, se sentaron juntos a tomar té. El buen hombre tomó la taza que estaba llena y el maestro se acercó con la tetera para servirle y eso hizo para asombro de su visitante.

—Anciano estúpido, ¿qué no ves que la taza está llena? Estás derramando el té.

El viejo sabio lo miro con gran ternura y mientras seguía sirviéndole té le dijo:

—Buen hombre, uno no puede pedir nada nuevo si no viene vacío de lo viejo. Cuando uno viene lleno, aunque se le conceda todo aquello que pretende conseguir, será incapaz de retenerlo. De la misma forma en que esta taza no puede retener el té que estoy sirviendo, un corazón y una mente que llegan llenos de lo anterior no podrán contener lo nuevo.

La enseñanza de esta anécdota es muy sencilla y al mismo tiempo es profunda. Me gusta recordarla al iniciar el año. Por eso, la primera semana de enero me gusta arreglar mis cajones, sacar aquello que ya no me sirve y dejar lugar para lo nuevo; me gusta limpiar mi casa, mi lugar de trabajo, mi mente y mi corazón para dejarle espacio a aquello que a de llegar, porque si empiezo sin hacer lugar, lo bueno no va a encontrar espacio. Siempre hay una oportunidad para deshacernos de aquello que dejó de servirnos, que se descompuso, que ya no sabemos usar, que se echó a perder o que nos cuesta tanto ponerlo en movimiento.

Lo mismo ese cachivache que ya forma parte de nuestro paisaje y que ya ni sabemos para que sirve que ese sentimiento que nos ancla; lo mismo ese traste que sirvió y que ahora estorba que ese anhelo que a lo mejor ni es nuestro y que ya es hora de dejarlo ir. Dejarlos ir para permitir que lo nuevo pueda quedarse. Antes de empezar con los buenos propósitos de año nuevo, dejemos ir lo no es bueno y hagámosle espacio a lo que sí es. Les deseo millones de nuevas felicidades para este año 2019.