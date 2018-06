Las ventanas

La fidelidad a AMLO

“Cree para que entiendas, entiende para creer” San Agustín de Hipona

Hay cosas que no entiendo y una de ellas es la fidelidad que la gente le tiene a Andrés Manuel López Obrador. El fenómeno es interesante. El hombre debe de tener algo que no alcanzo a ver y que me gustaría entender porque esa capacidad para reunir a tantos en torno a él, a gente tan distinta, es un misterio. Lo que más me asombra es ese entusiasmo que no permite críticas a su persona ni a su movimiento ni a su proyecto. Pareciera que estamos hablando de un ser santificado al que no se le puede manchar con la suciedad de una crítica, con la vileza de la duda, con la bajeza de un señalamiento. AMLO ha tenido la capacidad de convertirse en una figura que fusiona la veneración que antes se le tenía a los curas, la devoción de los brujos y el respeto a los mayores.

Entre sus fanáticos, se repiten mantras muy sencillos: queremos un cambio. Lo curioso es que cuando uno plantea qué tipo de cambio, las razones van desde la fantasía hasta la rabia. Vamos a estar mejor, dicen, pero no saben definir qué es mejor. Hablan de los terribles defectos que han agobiado al país. ¿Quién no está enfadado de la corrupción, de los compadrazgos, de la inseguridad, de la delincuencia?

Sin embargo, cuando decimos que AMLO está rodeado de personajes corruptos, Ebrard, Napoleón Gómez Urrutia, que se lleva bien con gente como Nestora Salgado, que sigue siendo amigo de Bejarano, que no se le entiende bien a su plan económico, que no se le encuentra ni pies ni cabeza a sus propuestas, la gente se irrita, elevan el puño, se enojan y si te dejas, te pueden abofetear. Este apasionamiento exacerbado y esta tenaz defensa al estilo de vida de su caudillo, a sus ideas, a sus comportamientos me pica la curiosidad y, a veces, me alarma.

Dentro de los seguidores de AMLO hay gente de todo, ricos y pobres, académicos y gente que no fue a la escuela, feos y guapos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. El hilo conductor que los une, es esa fe ciega que los lleva a creer y a defender a su líder a capa y espada. Si López Obrador le quitó de su nómina a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, era para apoyar su causa; si los empresarios hablan con sus empleados para que no voten por él, los enoja y los ofende. Quitarle dinero a las familias no estuvo mal en su momento y Larrea y Bailleres ya pueden estar ardiendo en los apretados infiernos. El que no apoya su causa, está contra él y sufrirá el desprecio. No ven contrapuntos.

Es cierto, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y ‘El Bronco’ no las traen todas consigo, pero quienes los siguen pueden dialogar. No he visto ni escuchado de gente que se rete a golpes por defenderlos, de los de AMLO sí. López Obrador ha sabido inflamar la esperanza de muchos mexicanos a base de alebrestar el enojo. ¿Qué va a pasar cuando aquello que ha prometido no se logre? ¿Qué pasará cuando el hombre gobierne y la figura salvífica se enfrente a su propia humanidad? ¿Cómo pretende ser diferente si ha aceptado a lo peor del PRI, del PAN y del PRD para alcanzar su sueños?¿Los habrá convertido?

Muchos, aunque AMLO no les cumpla, lo seguirán amando. Así es la fe ciega. No cuestiona, no falla, no duda. El fenómeno es curioso, esta fracción ultra lopezobradorista es la que más me intriga y la que más me preocupa. Esta que, de tanto creer, puede caer en la desesperación cuando tantas fantasías no puedan convertirse en realidad. Los líderes mesiánicos corren ese gran riesgo pero confían en la fidelidad a prueba de balas.

Soy una persona de fe, por lo tanto, no critico a quienes la tienen. Pero me gusta, como lo decía San Agustín, cuando la fe se apareja con la razón. No me gusta el fideísmo que no piensa. Me gusta entender y si no alcanzo a comprender, me gusta preguntar para que me expliquen. Lo malo es que hay muchos de los lopezobradoristas que si les preguntas se enojan. No les gusta dialogar. Eso sí que me da miedo.