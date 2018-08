Las ventanas

Malas compañías

Cuando uno observa los acontecimientos de la vida nacional, no queda más que entender porque André Breton, padre del surrealismo, se sentía tan a gusto en México. Aquí cruzamos la barrera de la lógica con una facilidad que deja pasmado al más indolente. Y, claro, entre el se los advertí y el de qué se sorprenden si ya lo sabían, nos vamos llevando el día con día. A ver, ¿cómo no se nos va a ir el aliento con los nombramientos que López Obrador está haciendo? Llamar a Bartlett y a Romero a formar parte de su equipo de trabajo pinta al futuro presidente de cuerpo entero.

No cabe duda, la fe mueve montañas. Cuando uno les pregunta a las riadas de fanáticos qué piensan de las decisiones que está tomando Andrés Manuel, muchos tuercen la boca y dicen que lo único que uno sabe hacer es criticar. La verdad, nos lo están poniendo muy fácil. ¿Será que no tienen memoria? Me pregunto qué pensarán de semejantes nombramientos, a lo mejor, como dice el dicho, no les importa estar poniendo a la Iglesia en manos de Lutero. Además, Andrés Manuel siente fascinación por las malas compañías.

Lo cierto es que la memoria es frágil y muchos desconocen quienes son estos personajes que han sido elegidos para colaborar con López Obrador. Hay que hacerse cargo de que muchos de los votantes que acudieron a las urnas aún no habían nacido cuando Bartlett fue secretario de Gobernación y seguramente no tienen idea de quién es el señor Romero. En serio, no se trata de estar buscándole prietitos al arroz, pero es que, con semejantes personajes, resulta imposible no verlos.

Tampoco se trata de ser amargosa y de andar de vinagrienta, todos somos susceptibles a cometer errores y a enmendar el camino. Tal vez, un rayo de esperanza iluminó a los futuros titulares de la CFE y de Pemex y ahora vengan con buenas intenciones y con ganas de hacer las cosas bien. No se trata de tener la mirada fija en un pasado turbio y nebuloso. Lo que pasó hace treinta años ya quedó lejísimos. Encima, ya nadie se acuerda.

El problema es que CFE y Pemex buscan ser empresas productivas que deben ser gestionadas con una visión que las lleve a rentabilizar sus operaciones. Se necesitan personas que tengan ganas de implementar acciones que lleven a conseguir utilidades y que tengan mano firme para acabar con clientelismos, con burocratismos, con vicios, amiguismos. Se requiere que se arremanguen y entren con entusiasmo para limpiar todo el cochinero que hay y dejen instituciones transparentes. O, eso marca la lógica que ya se ve que en estos lares nada es lo que parece.

CFE y Pemex requieren una visión anclada en la actualidad y con miras al futuro. El mundo está cambiando las formas en que produce su energía, está optando por tecnologías más limpias, amigables con el medio ambiente, compatibles con el desarrollo científico y con las tendencias que están adoptando otros países que van años luz más adelantados que México. Espero, de corazón, que Romero y Bartlett sean esos personajes que lleven a la transformación de estas empresas que teniendo todo para ser exitosas, no lo son porque están cargando montonales de pesos extras. La tarea no es fácil, les tocará arrancar muchos metros atrás de la línea de salida cuando la carrera ya empezó hace mucho tiempo. ¿Podrán poner estas empresas a competir a nivel global?

Se ve difícil, porque ambos, Romero y Bartlett, traen cargando sus propios costales y sabemos que son pesados. Pero, no importa. Todo se soluciona al enterarnos de que fue el mismísimo López Obrador quien los invitó a participar del banquete y les ofreció un puesto en la mesa. ¿Y, cómo no? Los tres son harina del mismo molino. No podemos olvidar que sus orígenes son comunes, emanaron de las filas del PRI por ahí entre los años sesenta o setenta del siglo pasado. No cabe duda, en México nos encanta andar despertando dinosaurios.

No podemos centrar las críticas de las selecciones que ha hecho López Obrador en el pasado de sus elegidos. Por ahí, hay quienes creen que todos merecemos el beneficio de la duda, ¿por qué no ellos? Otros, en cambio, sentimos que se nos pone la piel chinita. A veces, no queda más que apretar los dientes y echar para adelante. Y, claro, entre el se los advertí y el de qué se sorprenden si ya lo sabían, nos vamos llevando el día con día.