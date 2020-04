Las ventanas

Este extraño enemigo

En los últimos tiempos, nos ha dado por creer en lo que vemos. Dudamos y desestimamos lo que no entendemos, confiamos más en nuestras propias cifras y en otros datos que, por lo general, son los que no nos sacan de nuestra zona de confort. Vamos por la vida abrazados al lema: “si no lo veo, no existe”. Por eso, ponemos en tela de juicio muchas existencias, desde la Verdad suprema hasta la de un microorganismo minúsculo que ha sido capaz de frenar la actividad del mundo entero.

Y, mientras en las calles en México, vemos gente caminando tan campante, que van al súper sin tapabocas, que toman a chacota eso de la sana distancia y que cree que eso de la pandemia es una ataque de la ultraderecha que es mala y perversa, del exterior nos llegan noticias de que hay mandatarios y líderes mundiales que están dando positivos y que están infectados por Covid-19. Esta no es una situación de ricos y pobres, de poderosos y desamparados, aquí todos vamos en el mismo barco, al menos, eso dijo el papa Francisco, en viernes pasado durante la homilía que pronunció en ocasión de la bendición ‘urbi et orbi’.

El papa Francisco tiene una combinación curiosa, poco común: es un hombre de ciencia y es una persona de fe. Eso le da perspectiva. Fue impresionante verlo salir el viernes pasado a una plaza de San Pedro, que a diferencia de otras ocasiones en que está atiborrada de fieles católicos buscando esperanza, ahora lucía vacía, en apariencia. Pero, el pontífice no es un hombre que se vaya por los aspectos superfluos: analiza y puede profundizar la perspectiva. Una persona sin esa visión, vería a un hombre casi solo, pronunciando una bendición. Pero, Francisco no estaba solo, muchos católicos en el mundo lo veían por diversos medios. Luego entonces, el papa estaba acompañado.

El rito del pasado viernes estuvo lleno de signos. Las redes de El Vaticano empezaron la transmisión enfocando a un Cristo que estaba frente al pórtico de la Basílica de San Pedro. Ese Cristo fue aquel ante los que la gente se arrodilló en 1522 para pedir salud durante la gran peste. Fue el mismo que sacaron a recorrer las calles de Roma para que los fieles pudieran rezar y encontrar un signo de consuelo. El papa Francisco sabía que muchos católicos en el mundo podrían elevar sus plegarias y estarían haciéndolo, aunque no los viera. Podría haberse conformado con ver la soledad de la plaza, pero supo que, en realidad, había millones de católicos que estaban con él en ese momento.

La elección del pasaje del Evangelio de San Marcos, en el que en medio de una tormenta, Jesús está dormido —única ocasión en los evangelios que se le narra dormido- y los discípulos atribulados y muertos de miedo. Francisco hace un símil para recordarnos que todos vamos en la misma barca que es este planeta. Y, mientras algunos todavía no ven la oscuridad que viene encima, otros se desesperan. Lo cierto es que, seamos personas de fe, de ciencia o de ninguna, a todos nos sorprendió una situación oscura que deviene de una circunstancia inédita.

El mundo enfrenta esta crisis en confinamiento. Las voces del planeta se escuchan tristes. Parece que el fantasma de la soledad aumenta la desesperanza. Lo que antes parecía irrelevante o a lo que se le trataba de dar otra forma, hoy vuelve a tomar relevancia. En estos momentos, queremos esta con los nuestros, rodeados de nuestros cariños y la falta de compañía nos muerde dolorosamente. Dice el papa Francisco que “la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto lo superfluo de nuestras seguridades”.

Más allá de temas de credo y convicción, el Covid-19 es un extraño enemigo que no se ve, no hace ruido, no tiene olor y es insípido. Pero, aunque no lo vea, ahí está. Hay tanto que no puedo percibir con los sentidos que existe. Ya nos estamos dando cuenta. Llega a todos, no hace distinciones. Por lo tanto, quedarnos con una perspectiva meramente sensorial o dicotómica es un error. Necesitamos elevar las miras, profundizar y buscar las respuestas adecuadas. Me temo que en este caso, quedarse en la superficialidad es limitar las posibilidades. Dividir es peor. Esto lo tenemos que vencer entendiendo que todos vamos en el mismo barco y estamos consagrados a llegar al mismo destino. No hay otro.