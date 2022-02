“El Semáforo Estatal para la Reactivación Económica permanece en color amarillo del 7 al 13 de febrero. Por mucho, enero del 2022 se ha convertido en el mes que más casos positivos han identificado, sin embargo, el escenario es diferente en función de la movilidad que hay y que al menos la población en general ya cuenta con una dosis”. Daniel Díaz

Tres empresarios son protagonistas actualmente de la coyuntura política y empresarial de León.

José Arturo Sánchez Castellanos y Jorge Ramírez -con su origen en el liderazgo empresarial hace más de 25 años- y Juan Carlos Muñoz Márquez que llegó al PAN-Gobierno en 2010 para rescatar uno de los proyectos más costosos y que resultaron un capricho del gobierno de Juan Manuel Oliva. Los tres son en sí mismo un producto de los usos y costumbres que ha determinado el PAN en su ya larga estancia en el poder en el estado. Del futuro del llamado ‘Castor’ nos ocupamos en la siguiente columna.

Los dos primeros en esa conexión de la participación civil en consejos ciudadanos como una estrategia colateral para reclutar potenciales figuras de la política y el tercero como una alternativa eficaz de vincular el respaldo económico en campañas con la posibilidad de cargos e influencia en el gobierno.

Pero también los tres representan -en más de un sentido- ese riesgo para el PAN de choque interno y de pugnas, porque sin ser militantes de origen, los tres no saben de lógicas partidistas, ni disciplinas ni nada por el estilo.

De la tercia citada, Jorge Ramírez parece vivir sus últimos momentos en el protagonismo del poder empresarial y económico pues a punto de concluir su período como presidente del consejo de SAPAL, no tiene el apoyo de la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos.

Aunque él jura y perjura que su empresa lo reclama y que es decisión propia no aspirar a la reelección en el cargo a la que tiene derecho, le queda la espinita de permanecer.

Los astros políticos ya no se alinearon como hace tres años cuando incluso pudo llegar como una propuesta de la Universidad Tecnológica de León, parte de la simulación que se da en la configuración de los consejos ciudadanos.

Otro factor jugó en contra de Jorge Ramírez. El golpe de timón que instrumentó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez en la forma en que se atendió la tragedia en la planta de desbaste de la planta de tratamiento de SAPAL por parte del titular del consejo.

La presidenta municipal apostó desde su llegada al cargo por una gestión más cercana con los deudos de los fallecidos que la llevó a tener algunos roces con el propio Ramírez Hernández, quien cerró hace unos días con un informe ante el Cabildo en el que fue cuestionado por la fracción morenista.

El expresidente de Coparmex León enfrentó además los cuestionamientos por los contratos otorgados a la empresa de su cuñado Enrique Aranda Anaya, actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

El pasado viernes en entrevista radiofónica con el noticiero En Línea, sin pregunta de por medio, Ramírez se refirió a las críticas constantes del exsíndico del Verde, Eugenio Martínez y rechazó que haya operado a favor de Aranda.

Quien no se anduvo por las ramas para defenderlo fue José Arturo Sánchez Castellanos, amigo de Ramírez, al punto que reabrió un pleito que ya tenían con él las regidoras Erika Rocha y Gabriela Echeverría.

La primera de ellas presentó una denuncia ante las autoridades electorales por presunta violencia de género en una sesión de Ayuntamiento de principios de diciembre en una discusión que nada tenía que ver con SAPAL.

Ya abordaremos este tema con mayor puntualidad, pero en el otro asunto, sus críticos dentro y fuera del PAN subrayan el trato diferenciado de Sánchez Castellanos en los consejos de la Feria y SAPAL, pues a Juan Carlos Muñoz le ha tundido con todo y en el organismo operador de agua, lo trata con pincitas.

Y ese es un punto interesante, porque al final el PAN como instituto político en el Ayuntamiento parece aislarse en esas discusiones en las que el blanco de las críticas directas son Ramírez Hernández y Sánchez Castellanos.

De manera particular, este último que asume el desgaste tanto en los cuestionamientos a la Feria como en la defensa de SAPAL. Así ocurrió el pasado jueves en la sesión de Ayuntamiento cuando el síndico oootra vez fue el villano de la jornada y el blanco favorito de los morenistas. El resto de los panistas prácticamente ni las manos metieron.

Pocas veces, un funcionario legislativo concita tal unanimidad en los cuestionamientos a su trabajo como ocurrió con el ahora exdirector de Administración del Congreso local, Omar Mares Crespo.

Su relación era insostenible no solo con los grupos parlamentarios sino incluso con el personal institucional en Palacio legislativo. Era un relevo cantadísimo.

Y Luis Ernesto Ayala no se la quebró. Hizo regresar a Juan Caudillo quien ya había estado en ese cargo entre 2015 y 2018 y ya es especialista en hacerla de bombero. La paz ahora sí reina entre las fracciones.

Ver nota: Tras triunfo, SINTTIA va por incremento salarial para los empleados de GM

CARLOS MEDINA: VIGÍA MORAL Y ETERNO INTOCABLE DEL PAN

¿Cuánto tiempo le seguirán dando en el PAN el carácter de vigía moral del ejercicio de la política al interior del blanquiazul a Carlos Medina Plascencia?

Quizá como ningún otro personaje, Medina Plascencia ha tenido ese bono permanente de credibilidad al interior del blanquiazul a pesar de los resbalones que ha tenido en varios momentos de la historia reciente, particularmente cuando fue síndico del Ayuntamiento 2015-2028 en los que volvió a ser un político de carne y hueso que podía ser cuestionado.

Hace exactamente siete años, un semestre antes de la elección que ganó Héctor López Santillana, anunciaba su separación de una sociedad que tenía como empresario y se daba su baño de pureza.

“En Red Ambiental el presidente del Consejo y dueño es mi amigo, con el cual tuve una relación, una relación que he terminado precisamente por la responsabilidad que estoy aceptando tomar, pero dado que es proveedor del Municipio le he mandado una carta el pasado 19 de enero, diciendo he decidido participar”, declaró ese día a los medios.

La referencia era a su relación con el empresario regiomontano Héctor Guerra Marroquín, dueño de la empresa Red Ambiental.

Pero dos años después, Medina Plascencia estaba en el centro de la polémica porque era un ácido crítico de la estrategia de seguridad del alcalde emanado de su partido, justo después de que Portos era rechazada como proveedora de la administración municipal.

Y fue aquel día cuando el entonces diputado federal Miguel Ángel Salim ironizaba con el cabildo azul del arranque de 2017, que era un festín de desencuentros e indisciplinas.

“A mí me da mucha pena ver el tema de la sesión de Ayuntamiento, no sé si voy a ir a un tianguis o a una sesión de Ayuntamiento. A mí me hace falta comprar un refrigerador y una estufa, no sé si la vayan a vender ahí. La sesión de Ayuntamiento no es un tianguis, yo creo que la diferencia que pudiera haber dentro del Ayuntamiento en la ciudadanía”.

Una indirecta para Carlos Medina Plascencia quien había propuesto, cambiar la plataforma de integración de zonas delictivas de la ciudad vigente entonces por el Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM) para tener un mejor control de la información de la seguridad pública.

Nunca nadie le cuestionó ese papel simultáneo de crítico de la administración y promotor de una empresa. A nadie más en el PAN se le toleran esos desplantes.

Carlos Medina ya volvió a mirar los toros desde la barrera y vuelve a colocarse en la corriente crítica de Acción Nacional. Y en el PAN le siguen respetando ese perfil, a pesar de los pesares.

COVID-19: 251 DEFUNCIONES EN CINCO DÍAS

Las cifras que se han dado en los primeros cinco días en defunciones en Guanajuato parecen desacreditar la premisa que se había manejado de la variante ómicron, la dominante en este momento de la covid-19: que es más contagiosa, pero menos letal.

Ya enero fue el mes con más casos positivos en Guanajuato en casi dos años de pandemia, pero las defunciones avalaron en cierto modo la apuesta de las autoridades para abrir la economía y que esto no se reflejara en un incremento exponencial de las hospitalizaciones o los fallecimientos como ocurrió en enero de 2021.

No obstante, los datos de los primeros cinco días de febrero señalan que son 251 fallecimientos lo que representa un promedio de 50 por día con una jornada de 90 defunciones.

Ya sabemos que luego no es que mueran tantos en 24 horas, sino que se desfasan los reportes de algunas autoridades. De lo que no hay duda es que este incremento de defunciones es parte del dominio de la variante ómicron en esta cuarta ola.

Basta decir que en todo el mes de enero con la cifra más alta de contagios, las defunciones fueron 508. Esto quiere decir que en solo cinco días ya se alcanzó la mitad de las de todo el mes anterior y que si mantiene la tendencia se podría volver a superar la cifra de mil fallecimientos, lo que no ocurre desde hace casi un año.

Así las cosas, habrá que esperar si este repunte en las defunciones solo es fruto del desfase en el reporte de fallecimientos de varias instituciones y no un nuevo pico.

Los niveles de hospitalización se mantienen en el 30 % en promedio. Más vale no echar las campanas al vuelo porque ya las autoridades advirtieron que estamos lejos de que la covid-19 sea endémica y la pandemia comience a ceder.