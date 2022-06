1.- El (increíble) reto de un sindicato libre en la UG

En medio del auge independentista de las organizaciones sindicales, la Universidad de Guanajuato ha mostrado la cara más retrógrada.

El sindicalismo clientelar, sumiso y abnegado, ha privado desde la llegada de Luis Felipe Guerrero Agripino a la rectoría general, bajo las condiciones más arraigadas del llamado ‘charrismo’. Se trata de un anacronismo impensable para una máxima casa de estudios.

Con Claudia Lizbeth Reyes en la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo (ASPAAUG) y el eterno Víctor Jiménez Ramírez en la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos(ASTAUG), la UG ha mantenido en la inmovilidad las causas de los trabajadores generales y de la cátedra.

Es precisamente por tratarse de la UG, que parece increíble que la Unión Independiente de Trabajadores de la Universidad de Guanajuato (UITUG) no pueda, por lo menos, registrar la lista de trabajadores que se han integrado a su causa y organización.

El proceso se intentó realizar en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios, que preside José Arturo Hernández Rico, que además es catedrático de la UG. Éste determinó negar el registro argumentando que no sustentaron su adscripción.

El Juzgado Primero de Distrito emitió una resolución donde se ordena al presidente de la Junta que dictamine en otro sentido, al haber cumplido con los requisitos que la ley les pide para constituirse como sindicato.

Este movimiento sindical cuenta con 390 afiliados. Se trata de una nueva expresión que responde a las necesidades de una plantilla laboral que no se ve representada en la ASTAUG ni en la ASPAAUG, cuyas maniobras han mantenido un insano statu quo frente a la administración universitaria de Guerrero Agripino.

¿Qué es lo que se debe esperar? Más allá de las estrategias legaloides empleadas para entorpecer la consolidación de este tercer sindicato en la UG, la apertura es ya obligada y depende únicamente de voluntad política, misma que detonaría con un Guerrero Agripino consiente de los tiempos y sus coyunturas.

las organizaciones sindicales las organizaciones sindicales

Ver nota: Niegan registro a sindicato independiente de la UG; denuncian conflicto de interés

2.- Caso Cardona Zavala: violenta impunidad

El caso de la familia Cardona Zavala ilustra perfectamente las repercusiones de la impunidad. No esclarecer un delito como el de la desaparición de un menor de edad, ha derivado en un hostigamiento oficial constante, desembocando en el asesinato de dos de sus miembros.

Los hechos son aún más reprobables cuando se hace un recorrido por las diferentes autoridades que conocieron el tema.

De inicio, la desaparición de Yatziri Misael Cardona Zavala. Su caso estaba visualizado y denunciado ante la Fiscalía General del Estado que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre y ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Héctor Díaz Ezquerra. No hay avances a dos años y medio.

Su madre, Rosario Zavala, comenzó su búsqueda de forma insistente exigiendo la efectividad de los órganos de justicia. La respuesta fue el hostigamiento de fuerzas de seguridad locales, estatales y federales, que recurrieron a la criminalización de su núcleo familiar.

Lo anterior desprendió las alertas por su seguridad, como fue documentado por organizaciones como la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. El 16 de diciembre de 2020, Rosario fue asesinada a sangre fría afuera de su propia casa y sin tener avances del paradero de su hijo.

El hecho fue reportado y levantado por el propio titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Vicente Esqueda Méndez y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), incluso motivó una acción emergente de parte de la ONU que fue ignorada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pese a los constantes pedidos de protección para sus integrantes, en un tercer ataque se cobró la vida de Jorge Ulises Cardona Zavala el domingo, como en los dos anteriores, en el domicilio de la familia. Resultaron lesionados otros dos de sus integrantes.

¿Por qué no respondieron las comunicaciones de la ONU y por qué no han ofrecido medidas de protección para la familia? La respuesta no llega. Estamos ante la omisión oficial que alimenta la impunidad y la violencia.

Por lo pronto, Guanajuato vuelve a estar en el foco de atención de la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por lo que habremos de estar pendientes de un nuevo pronunciamiento dirigido al Estado mexicano.

las organizaciones sindicales las organizaciones sindicales

Ver nota: Asesinan en León al hijo de la buscadora Rosario Zavala, Jorge Ulises

3.- La grilla eclipsa los Derechos Humanos

Los derechos humanos quedan de lado, la reyerta entre diputados es lo que priva entre los integrantes de la comisión legislativa que hoy protagonizarán un nuevo capítulo.

Resulta que ayer las diputadas del PAN y el legislador del PRI, Adolfo Alfaro Reyes, se enfrascaron en una discusión con el presidente de la comisión, el morenista David Martínez Mendizábal, acusándose mutuamente de censura y autoritarismo.

¿Cuál era el motivo? Nada más y nada menos que la postura conjunta tras la comparecencia del Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez.

Melanie Murillo Chávez, Briseida Magdaleno y Katya Soto Escamilla, acusaron censura, arbitrariedad e incongruencia cometidos por David Martínez, al negarse a presentar el posicionamiento de hoy ante el pleno, pues argumentó que ya lo había hecho previo a la reunión.

La exigencia del también catedrático es a que se den posturas a título personal, pues evidentemente las conclusiones frente al desempeño de Esqueda, son divergentes y lo que le sigue.

“El acuerdo es muy claro, es un mensaje del presidente de la Comisión”, dijo Martínez. Sin embargo, se establecía que dicho posicionamiento sería discutido en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Y vaya que se discutió, pero no en fondo, sino en la forma.

Hoy esta grilla tendrá su continuación.

El problema es que tras un comparecencia, de la que surgieron más dudas que respuestas, la continuación del debate legislativo está terminando por quedarse en la textura. Los resultados, datos y situación que viven los derechos humanos en Guanajuato se quedan de lado.

las organizaciones sindicales las organizaciones sindicales

Ver nota: PRI y PAN se deslindan de postura de David Martínez sobre la Prodhed