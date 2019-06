Las obras ahí están, es lo único que puedo comentar: Antonio Arredondo, tras denuncias

El subsecretario de la Sedeshu señaló que dejo todo en un proceso de entrega recepción y se extraña que el tema salga a flote ocho meses después de dejar la administración

Luis Telles

Salamanca- “No tengo nada que comentar” precisó, Antonio Arredondo Muñoz, exalcalde, ante las denuncias penales que interpuso la representante legal del actual Ayuntamiento encabezado por Beatriz Hernández Cruz, por tres obras inconclusas que heredó y representan un daño al erario público.

“No he recibido tampoco una notificación oficial en el tema de denuncia, tengo entendido que si se presentó desde el 28 de mayo, pero hasta el día de hoy no he tenido ninguna notificación por parte de nadie, ni de ninguna institución”, señaló.

Arredondo Muñoz dijo que, el propio gobernador comentó que hay una auditoría integral que realiza la Auditoría Superior del Estado y es necesario esperar concluyan las mismas, para ver qué es lo que acontece, qué es lo que pasa, por lo que hay que esperar los meses de agosto, septiembre que dé el resultado final de las auditorías, “yo soy respetuoso de los tiempos”.

Dijo que, las obras, construcción de drenaje y planta tratadora en la comunidad de Santa Rita, por las que se interpusieron las denuncias ante la Fiscalía General, se encuentran en el lugar, “la obra ahí está, el trabajo ahí está, es lo único que puedo comentar”.

El subsecretario de la Secretearía de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) señaló que, dejo todo un proceso de entrega recepción, “lo único que me puede llamar la atención es que después de ocho meses salga este tema, cuando se da cierto tiempo para revisar el tema del proceso de entrega recepción y puedo decir que las obras ahí están y que han venido de la Auditoría Superior del Estado a revisar las mismas e insisto, nada más esperar las notificaciones, si es que las hay y también todo el proceso legal”.

Antonio Arredondo dijo que, al concluir su gestión como alcalde dejó todo en claro y no le preocupa el tema, “yo lo dije desde el proceso de entrega recepción, el que nada debe, nada teme y en ese sentido, estoy tranquilo, estoy trabajando, agradecido con el gobernador por la confianza, agradecido por el cargo que tuvo a bien nombrarme desde el mes de noviembre y seguimos trabajando, muestra de ello que estamos entregando la tarjeta impulso aquí en Salamanca“.

Finalmente dijo que, hay confianza de que en su administración se hizo y entregó obra de calidad, “estoy tranquilo”.

RC