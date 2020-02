Las luciérnagas ya están en peligro de extinción

Redacción

Estados Unidos.-Este mismo jueves la astronauta estadounidense de nombre Christina Koch acaba de volver este jueves a la tierra luego de que estuviera casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS); batió récord de permanencia en el espacio.

La cápsula aterrizó en las estepas de Kazajistán en Asia Central luego de un vuelo de tres horas y media, Koch se dijo conmovida y feliz tras haber sido extraída de la cápsula e instalada en una silla.

Incluso los habitantes de las estepas llegaron a ver el aterrizaje montados en caballo en medio de la nieve. Christina Koch estuvo 328 días fuera del planeta, por lo que bate el record que había puesto Peggy Whitson, veterana del espacio estadounidense.

🚀 Longest single spaceflight in history by a woman 👩‍🚀 Second-longest single spaceflight by a U.S. astronaut 🛰️ Seventh on the list of American space travelers for total time in space

#CongratsChristina on completing your first journey into space!

Are you watching? 👀 We have LIVE coverage of three @Space_Station crew members returning home!

Tune in to see the parachute-assisted landing targeted for 4:12am ET that will land @Astro_Christina, Alexander Skvortsov & @astro_luca back on Earth: https://t.co/IazhyehXM0 pic.twitter.com/QyTcE4OUMd

— NASA (@NASA) February 6, 2020