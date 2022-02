‘Las Libres’ recriminan falta de protección para policía asesinada en Dolores Hidalgo

Verónica Cruz, fundadora de ‘Las Libres’, reprochó el desinterés de las autoridades en el caso de la policía Berenice, quien en diciembre ya había denunciado haber sufrido un atentado

Roberto López

Dolores Hidalgo.- La activista mexicana y fundadora del centro ‘Las Libres’, Verónica Cruz, recriminó la falta de protección por parte de las autoridades para Berenice Hernández Rodríguez, policía asesinada en Dolores Hidalgo.

“El asesinato de la mujer policía, es una muestra del fracaso de no hacer nada, de que a las autoridades no les importa y de que no se ponen las pilas. No tiene que haber asesinatos para que se resuelva una problemática; al menos ojalá les sirva para pensar lo que tienen que hacer, pero que entiendan que es su responsabilidad”, señaló Verónica Cruz.

El martes sobre la calle Guanajuato esquina con Quintana Roo, en plena zona centro, asesinaron a Berenice Hernández, oficial que previamente habría sufrido un atentado en San José de la Palma en diciembre.

La fundadora del centro Las Libres señaló su preocupación ante los casos de violencia contra las mujeres y asesinatos.

“Vemos con mucha preocupación cómo se va complejizando la violencia contra las mujeres y en particular los asesinatos. Hemos visto ya desde el año pasado varios casos de mujeres policías asesinadas y justo donde se está combinando el tema de la violencia familiar y de pareja y el tema de la violencia laboral y por su función”.

Mencionó que el punto en el caso de Berenice no es asumir la problemática de violencia contra la mujer, la cual le toca al municipio, sino que la víctima, siendo policía “sí debió tener una atención mucho más específica y especializada”.

Reprochó la ineficiencia de la corporación a la que pertenecía Berenice, ya que cuenta con una unidad de atención especializada de policía para mujeres víctimas de violencia y aun así no la pudieron apoyar.

“No es posible que no puedan proteger a su propio personal y esto no es solamente del secretario de Seguridad Pública, sino del alcalde y de todo el Ayuntamiento”.

La activista feminista sentenció que cuando se tomen en serio el trabajo de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en los municipios, “estaríamos hablando de una posibilidad de prevenir este tipo de asesinato. Si ella, la víctima, había manifestado que ya había sido objeto de un atentado, tenían doble responsabilidad de protegerla”.

Enfatizó que no fue suficiente cambiarla de la operatividad a la administración, “como ya vimos debieron haberla protegido, resguardado, atendido con una doble protección, porque se trataba de una mujer policía que ya había puesto en antecedente a sus mandos”.

Caso Berenice destapa el desinterés de autoridades

Verónica señaló que el caso de Berenice es un problema que “detona lo que venimos diciendo en Las Libres desde hace 5 años: los Ayuntamientos, los municipios, los presidentes municipales no les importa el tema de la violencia contra las mujeres y tan no les importa que no han hecho lo que desde el 2010 están obligados a hacer, de acuerdo a la ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la política preventiva, es decir, qué tienen que hacer en el territorio municipal para prevenir la violencia contra las mujeres”.

Verónica Cruz dijo que los familiares pueden exigir justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición, es decir, que al menos el asesinato de Berenice sirva para que un caso así no se vuelva a repetir.

Lo anterior, a través de una sanción jurídica, sanción social y el desarrollen de un protocolo, un modelo o una guía que prevenga a tiempo la violencia contra las mujeres policías, así sea doméstica o laboral por parte de otros policías.

