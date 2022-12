En el 2020, 2019 y 2018, en Celaya se levantó una denuncia por extorsión por año, pero en 2021 ya hubo 56 y en 2022 se registraron 101

Luz Zárate

Celaya.- En este 2022 aumentaron las denuncias de extorsión un 140% a comparación del año pasado. De enero a noviembre se abrieron 101 carpetas de investigación contra 42 que se abrieron en el mismo periodo del 2021.

La denuncia por este delito aumentó en los últimos dos años. Esto ya que en todo el 2021 se denunciaron 56 casos de extorsión, pero en el 2020 hubo una denuncia.

En el 2022, marzo se ubicó como el mes con más denuncias con 17. En enero hubo 6, en febrero 8, en abril 15, en mayo 8, en junio 2, en julio 10, en agosto 11, en septiembre 7, en octubre 8, y en noviembre 9. Esto según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Balazos en un negocio presuntamente víctima de extorsiones. Foto: Martín Rodríguez

Comerciantes confirman auge de extorsiones

Comerciantes de todos los giros señalaron que las extorsiones continúan pero la mayoría no denuncia por miedo.

Y a pesar de las detenciones de extorsionadores y el discurso de autoridades estatales y municipales, muchos empresarios afirman que siguen pagando extorsión.

Comerciantes de mercados, de comercios establecidos, puestos fijos y semifijos, ambulantes, los negocios del Tianguis de los Lunes y las calles de alrededor, de Antonio Plaza, de la Plaza del Quinto Sol, de los distintos tianguis, taquerías, restaurantes, autolavados, tortillerías, constructoras, entre muchos más, denunciaron ser extorsionados.

“Le piden a aquellos negocios que ganan muy bien, pero también a los que ganan poco o que van al día”, señaló un comerciante.

Varios negocios cerraron debido a las extorsiones. Foto: Archivo

Autoridades niegan incremento

El secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, manifestó que el incremento en el número de denuncias no quiere decir que el delito aumentó, sino que incrementó la cultura de la denuncia.

“Hay una mala percepción. El aumento de las denuncias de extorsión no es que haya más delitos, sino que se está visibilizando”, destacó Rivera Peralta.

Y aunque muchos comerciantes argumentan que no denuncian por miedo a represalias, la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sophia Huett López, declaró en varias ocasiones que no se tiene ningún registro de personas que denunciaron ser extorsionados y que hayan sufrido represalias.

La funcionaria destacó que los delincuentes aprovechan que la gente siente temor y se aprovechan de ello para cumplir su cometido.

Jesús Rivera Peralta. Foto: Archivo

Llaman a las víctimas a denunciar

En Celaya decenas de comerciantes y empresarios de todos los sectores han sido acosados por el cobro de piso. En algunos casos este deriva en ataques a negocios.

Rivera Peralta dijo que es un delito que le corresponde atender directamente a la Fiscalía General del Estado (FGE). Pero añadió que se trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales.

Hizo énfasis en que la única manera de combatir la extorsión, investigar y detener a los delincuentes es denunciando. Para ello se tienen las líneas 089 o a la línea celayense contra la extorsión: 461 147 67 19, o bien en la FGE.

En el 2020, 2019 y 2018 se levantó solo una denuncia por extorsión por año. Mientras que en el 2021 en todo el año hubo 56 y hasta el último corte que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es de enero a noviembre del 2022, van 101 denuncias.

Foto: Martín Rodríguez

Observatorio Ciudadano de Salamanca también promueve la denuncia

Raymundo Gómez García, presidente del Observatorio Ciudadano de Salamanca, hizo un llamado a la población en general para denunciar las extorsiones. Explicó que del cien por ciento, el 90 por ciento provienen de llamadas desde penales y la gente cae.

“Debemos denunciar como ciudadanos, porque si no denunciamos, solo nos quejamos, pero no hacemos nada. Si no hay una denuncia, las autoridades no pueden aplicar la Ley. Hay desconfianza en ese sentido, pero buscaremos los mecanismos para que haya esa confianza y se pueda denunciar. Vamos a darle seguimiento a las denuncias, que no caigan en que los estén hostigando o filtración de información, porque de ser así, ahí nos daremos cuenta de lo que está pasando”, dijo.

Agregó que “desgraciadamente hay muchas extorsiones. Lo he vivido, no me están extorsionado pero mucha gente se acerca a mí y muchos se aprovechan de la situación que está pasando Salamanca o en el estado. Son llamadas de penales de Tamaulipas, Estado de México, Monterrey. De cada 10 personas que se acercan, el 90 por ciento cayeron.Son de extorsiones telefónicas, que desgraciadamente por el desconocimiento que se tiene, por la psicosis que vivimos, se hace más grande y termina en afectarnos a todos y se incrementan los datos”.

Añadió que en la conformación del observatorio ciudadano se integrará un comité ciudadano. A este se invitará a siete mujeres y siete hombres, donde se represente la sociedad salmantina, universidades, comercio, agrícola, transporte, y donde todos estén incluidos.

Raymundo Gómez García, presidente del Observatorio Ciudadano de Salamanca. Foto: Cuca Domínguez

Dijo se requiere que este comité avale todo lo que se haga.

“De inicio será por designación, hay varias propuestas. Estamos platicando con ellos, muchos están entusiasmados porque al final todo será analizado y no se verán con sesgos políticos o de otro tipo. Esto será de la sociedad para la sociedad”, concluyó.

Irapuato no tiene una situación tan crítica como Celaya: Canaco

Aunque no descartó que dueños de negocios formales sufran intentos o extorsiones, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco ServyTur) en Irapuato, Carlos Vega Castañón, señaló que a diferencia de Celaya, en la capital fresera la situación no es tan crítica.

“Si bien es cierto que se habla de que en muchos municipios, quiero referirme concretamente a Celaya. Ahí hay al parecer una red tremenda de extorsión, y no es el mismo caso de Irapuato”, dijo Vega Castañón.

En lo que va del año, el dirigente de los comerciantes formales señaló que no recibieron ningún reporte sobre intentos o extorsiones.

“Tampoco somos autoridad, las personas que sufren la comisión de este delito generalmente lo mantienen en secreto. Es esa cifra negra que le corresponde a la autoridad darla a conocer. No sabemos si están libres, pero no alcanza un nivel que constituya una situación crítica”, sostuvo.

Foto: Canaco Servytur Irapuato

Para prevenir estos delitos y protegerse, el organismo realiza una serie de medidas en acuerdo con las instancias de seguridad. Estas van desde la instalación de videocámaras conectadas directamente al Cecom, así como flyers en los que se indican las acciones para el manejo de efectivo y los servicios de acompañamiento que ofrece la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Irapuato.

“Por estrategia no podemos decir el número de cámaras. Tenemos más de 100 solicitudes de negocios con algunas sucursales y si dan resultados positivos”, concluyó.

