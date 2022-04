Dueños de lotes de autos aceptaron sufrir las extorsiones en Guanajuato Capital y se unen a los restauranteros como víctimas de este delito

Staff Correo

Guanajuato.- Dos propietarios de lotes de autos en la capital afirmaron que han recibido diversas llamadas de extorsión.

Con esto, los dueños de lotes de autos usados se unen al gremio restaurantero como víctimas de las extorsiones en Guanajuato Capital.

“A mi me dijeron: ‘estamos aquí afuera de tu negocio’, no sé quién les dio mi número o de dónde lo obtuvieron, y me decían que tenía que darles dinero para mí protección”, relató uno de los vendedores.

Fueron múltiples llamadas las que recibió de diferentes números, uno de ellos con Lada de Guanajuato capital. Incluso en una de ellas, le advirtieron que lo iban a atacar

El entrevistado aseguró que por estas amenazas han cerrado al menos dos lotes de autos.

“Algunas personas que vendían autos decidieron retirarse del negocio, al menos aquí”, agregó el vendedor de autos.

Foto: Archivo

Otro comerciante consultado, quien tiene varios años en el negocio, dijo que también le llamaron para extorsionarlo.

“Es gente que te amenaza con hacerte daño, a ti o a un familiar, que te dice que sabe dónde vives y quién es tu familia. A mí me han querido extorsionar no una sino varias veces”, agregó.

Dijo que solamente en una ocasión recibió en su lote la visita de dos hombres jóvenes, que llegaron a preguntar por una camioneta en venta. Esto ocurrió hace algunos meses, a mediados del año pasado.

Él no se encontraba en su lote, pero le dijeron a uno de sus empleados quien lava coches, que pertenecían a un grupo delictivo, que tenían información de que un grupo contrario quería hacerle daño y que ellos estaban para darle protección.

El empleado les dijo que daría el recado a su jefe.

Los describió como dos hombres jóvenes, quienes vestían tenis de marca, pantalón de mezclilla y camisetas tipo polo. Uno de los hombres llevaba una pequeña bolsa de piel negra, pegada a su cuerpo, la cuál tocaba con su mano cómo si trajera un arma.

Apuntó que probablemente sí pertenezcan a un grupo delictivo. No obstante, aseguró que ellos no volvieron a regresar al establecimiento.

Foto: Archivo

Restauranteros ya habían denunciado las extorsiones en Guanajuato Capital

Empresarios restauranteros de la capital son objeto de intentos de extorsión telefónica. Así lo señaló la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados ( Canirac ), Olga Padilla Villalpando.

En entrevista para Periódico Correo, señaló que hasta el momento no ha habido casos en que algún empresario restaurantero haya pagado una extorsión.

“Aquí hay mucha extorsión telefónica, sí, para ello tenemos apoyo del municipio, sabemos cómo reportar los números a Seguridad Pública municipal, nos comunicamos los números entre todos (los restauranteros), pasamos ese número, para estar al pendiente”, indicó.

De acuerdo con la presidenta de la Canirac, son de dos a tres llamadas las que se han recibido en diferentes restaurantes de Guanajuato capital.

“Lo que hacemos es compartimos los números y damos aviso, los denunciamos en seguridad municipal, lo que nos queda esperar es que estos tiempos pasen, cuando hay incertidumbre es lo que más mata, el municipio ha puesto mucho énfasis en estás acciones preventivas”, añadió.

Reiteró que hasta el momento no se cuenta con reporte de alguna extorsión consumada a algún restaurantero que haya pagado protección o derecho de piso.

“Hasta ahorita en Canirac no ha pasado eso y esperemos que no pase. Lo importante es apoyarnos a nivel restauranteros y hoteleros”, enfatizó.

Foto: Archivo

Aumentan 700% las denuncias por extorsión

En enero y febrero del año pasado, solo se denunciaron ante la Fiscalía General del Estado dos casos de extorsión. Mientras tanto, en el mismo periodo de este 2022, se han denunciado 14. Esto representa un incremento de un 700 por ciento, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el 2020, sólo se había levantado una denuncia en el mismo periodo.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, señaló que cada vez son más las personas que tienen confianza en las autoridades y denuncian y destacó que no es que no existiera antes el problema, sino que la cultura de la denuncia de este delito no permeaba en la población.

“No es que no existiera el problema, es que la ciudadanía no denunciaba. La denuncia nos ayuda a tener mejores resultados, puede ser la denuncia anónima que nos ayuda a poder actuar, la denuncia directa ante nosotros o ante la Fiscalía que es la responsable de llevar a cabo la investigación y darle seguimiento a los delitos”, señaló Rivera Peralta.

En todo el año 2021 se denunciaron en el Ministerio Público 56 casos de extorsión, mientras que en el 2020 sólo se abrió una carpeta de investigación por ese delito.

En el mes de enero de este 2022 se abrieron seis carpetas de investigación por este delito y en febrero otras 8, sumando 14 denuncias por extorsión en el primer bimestre del año, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

